Manel Mas Estela: 50 anys del Miting de la Llibertat
Va ser molt interessant i instructiva l’entrevista que la directora del diari Ara, Esther Vera, va fer en viu i directe a Raimon Obiols (segurament una de les darreres “patums” que queda dels inicis i del llarg procés de la unitat socialista a Catalunya després del franquisme) en l’acte institucional de commemoració dels 50 anys del Míting de la Llibertat (organitzat pel Govern de la Generalitat i la Fundació Rafael Campalans) a la sala d’actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Curiosa la selecció de l’entrevistadora, suposo que un “clin d’oeil” als nacionalistes i la voluntat de no fer una entrevista “massatge”, reeixida per a mi en les dues suposicions.
Algunes coses a destacar en una lliure interpretació personal meva:
Sols hi va haver dos moments en que els assistents (provectes) vàrem aplaudir, llevat del final. El primer quan al explicar algunes de les coses reeixides pels socialistes catalans va fer referència a la reforma de l’Exèrcit que va aconseguir portar a terme Narcís Serra. Llavors va continuar: “si també s’hagués fet el mateix amb la policia i la judicatura potser ara no ens trobaríem on estem”.
El segon, al ser preguntat sobre que li havia semblat la recent visita del President Illa a Jordi Pujol va dir que li havia semblat bé, però que ell no hi hauria posat tant d’entusiasme. Dit amb el President Illa assegut a primera fila de la sala.
També va fer una confessió i una afirmació:
“M’he reconciliat amb això que se’n diu “l’aparatu,” reconec la feina de l’organització en els partits”! Els que hem viscut la història d’aquests cinquanta anys de vida del PSC en sabem alguna cosa. Tenia a en Josep M. Sala assegut dues files més endavant. Chapeau, mestre! També crec que no hem d’anar-nos-en deixant velles històries mal cicatritzades.
Reconeixement a la figura d’en Pasqual Maragall varies vegades. La història del MSC i del FOC tornant-se a creuar, les estratègies i tàctiques d’ambdues forces i d’ambdós personatges, i la síntesi, el PSC. La periodista li va preguntar si era cert allò de que en Pasqual era modernista i ell noucentista, i va contestar afirmativament. Tots dos venen familiarment d’on venen, és la història recent, o no tant llunyana, de Catalunya.
-Per mi, les dues preguntes que va resoldre més be van ser les relacionades amb Espanya:
“Què li va semblar el pacte amb el PSOE de les eleccions del 1977?” Resposta de calaix pels que sabem d’on venim: “ve de molt enrere, de trenta anys enrere”. Sí, de Josep Rovira, del Front de la Llibertat, a Tolosa de Llenguadoc l’any 1947. No sé pas si és massa coneguda la nostra història, des de sempre federals
“Quina valoració en fa del procés?”. És la seva teoria del botó vermell. “i sí sí?” es va preguntar la gent. I la resposta correcta dels dirigents hauria d’haver estat: “I sí no?”
Aquest és el meu record i interpretació personal de l’entrevista, però recomano a qui la vulgui veure sencera que ho pot fer a l’enllaç a Youtube ja que hi ha moltes més coses interessants a remarcar. (p.e., com va anar l’exposició que van fer al Governador Civil els que li van anar a demanar el permís per fer l’acte i el que va passar en ell.)
Per acabar, una fotografia (extreta del vídeo de la presentació de la commemoració) de dues jovenetes llavors que van anar al Palau Blaugrana aquell dia: La Pili González i l’Anna Comas (en el record).