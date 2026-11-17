Joaquim Balsera: Antonio, company i amic
És difícil acomiadar-se d’algú amb qui has compartit més de quaranta anys de la teva vida.
Amb Antonio Poveda vaig compartir feina, projectes, reptes i moltes converses. I, sobretot, una amistat que va anar creixent amb els anys.
L’Antonio tenia una qualitat que sempre vaig valorar molt: creia en allò que feia i lluitava per fer -ho realitat. Sabia escoltar, ne-gociar, insistir i sumar persones al voltant d’una idea. Potser per això va aconseguir impulsar tants projectes al llarg de la seva vida.
En la nostra darrera etapa ens vam retrobar a TMBi, especialment, al voltant d’AMBici, la bicicleta metropolitana que ell va impulsar. M’agrada pensar que aquell projecte resumeix força bé l’Antonio: superar fronteres municipals, connectar ciutats i convertir la bicicleta en una peça real de la mobilitat metropolitana.
Però avui no vull recordar els càrrecs ni els projectes. Vull recor-dar la persona: les converses, les trucades, les rialles iaquella complicitat que només es construeix després de molts anys de caminar junts. He tingut la sort de compartir amb tu molts projectes, campanyes i idees. Gràcies, Antonio, pertot, però especialment per la teva amistat. Gràcies, amic.