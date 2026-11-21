Debat, mentides, jugades mestres
En el debat a TVE entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, el candidat del PP, que porta molt anys entrenant-se i ha agafat pràctica, va usar la seva tàctica de dir-li el nom del porc al seu interlocutor, tallar-lo quan parlava, i acusar-lo una i altra vegada, com ha escrit Milagros Pérez Oliva, amb“ràfegues d’afirmacions basades en dades discutibles, esbiaixades o directament falses”.
“Molta feina els donarà als verificadors aquesta nit, senyor Feijóo”, li va dir Sánchez en un moment del debat (minut 17:33) i Núñez Feijóo, sense deixar-lo acabar la frase, el va interrompre amb un “Per descomptat, encantat!”.
Encantat? Ara, els verificadors que estudien els debats poden ser exactes i minuciosos, perquè compten amb la IA. Han comptat que Feijóo va tallar la paraula a Sánchez 60 vegades.
Al conte de Blancaneus, la madrastra li diu al mirall màgic: “Mirallet, mirallet, digueu-me qui és la més bella de totes les dones?” . Ara, Núñez Feijóo li pot demanar a la IA: “Algoritme, algoritme, qui és el més mentider de tots els candidats?”.
El mirallet de la IA és taxatiu. El més mentider de tots, de molt bon tros, amb gran diferència, de llarg, amb escreix, és Núñez Feijóo. Les respostes de ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, etc. són precises, definitives, quantitatives, acusadores i aclaparadores. Feu la prova i ho comprovareu.
Alguns exemples: “Sánchez ha excarcerat 1400 violadors” : Mentida. “Sánchez està imputat per finançament irregular”: mentida. “Sánchez ha apujat impostos 100 vegades”: Mentida. “El ministre Cuerpo ha dit que les pensions petarien” (“lo tengo grabado”, va afegir): Mentida. “El pressupost d’habitatge només s’ha executat en un 29%”: Mentida. “Espanya haurà de retornar 80.000 milions dels fons europeus”: Mentida, etc.
Feijóo encara va dir altres falsedats. No eren mentides de collita pròpia: estaven preparades meticulosament per un equip de tecnòlegs electorals trumpistes que usen la mentida com a mètode sistemàtic i constant.
L’última mentida de Núñez Feijóo, curiosament, no la tenia apuntada a la llibreta. Li va sortir sobre la marxa, mitja hora després del debat, a la seu del carrer Génova de Madrid. “Ya sabéis que yo no miento”, va dir, entre riallades dels seus acòlits. Dient-ho, no sols va mentir de nou, sinó que va cometre un error, i el tret d’aquell sarcasme li sortí brutalment per la culata. Sonà clarament com el que era: una burla (no sé si conscient o no, però profundament antipàtica) als deu milions de persones que, segons diuen, havíem seguit el debat, i no ens pipem el dit.
A Pedro Sánchez li devien haver dit que no es deixés provocar, que mantingués un to serè, que pensés sobretot en l’electorat moderat que dubta (molta gent decideix el seu vot els últims dies). Va demanar perdò en més d’una ocasió, li va dir a Feijóo un parell de vegades que “estava d’acord” amb alguna cosa de les que acabava de dir, i li proposà pactes d’Estat.
No sé quins efectes tindrà aquest tò. Al president Sánchez li surt més natural l’estil més dur i polèmic de les sessions de control del Congrés. Feijóo li va dir de tot, i no replicar semblava una mica poc natural, forçat.
No ho sé… Potser aquesta exhibició de paciència bíblica acabarà essent vista en el futur com una prova de sagaçitat, com una jugada mestra de la campanya de Pedro Sánchez. A diferència de la de Waterloo, que em temo que serà jutjada amb molta severitat per propis i estranys.