No és tan sols una qüestió de dretes i esquerres. Va més enllà: és una qüestió de cota moral. En el decurs dels segles els paràmetres morals de la humanitat han evolucionat, encara que sigui molt lentament i depenent del grau de desenvolupament material i cultural assolits. Bé que no sempre cap endavant, sinó també amb sobtats retrocessos, no en va la terra de la civilització romana i del Renaixement va parir el feixisme i un dels països més cultes del planeta va infantar el nazisme i la Shoà.
Malgrat aquestes brutals regressions, no és menys cert que, un cop superades, van esdevenir una vergonya nacional: no passaven el sedàs moral de la immensa majoria de la població. No tan sols dels que hi havien plantat cara, sinó també dels que havien mirat a una altra banda i de tants altres que havien compartit les eufòries oficials i s’havien fet insensibles a la inhumanitat que comportaven. Gairebé tothom se n’avergonyia, deien que no n’havien sabut res, que havien sigut enganyats i, els més implicats, que s’havien limitat a exercir la virtut de l’obediència disciplinada i a fer la feina ben feta (Eichman).
Això d’ara, tant aquí com a mig món, no és el feixisme històric, amb les seves parafernàlies grotesques, que avui farien riure i que ningú no votaria. Però, enllà d’estètiques aparatoses, s’hi acosta molt. És la mateixa fòbia al diferent, ara a l’immigrant, cap de turc de tots els mals, amb una clara deriva racista. És el mateix culte al bípede viril, amo i guerrer, amb el corresponent menyspreu al feminisme. És el mateix odi a la diversitat sexual. És el mateix impuls de censura ideològica contra les arts i la llibertat d’expressió. És el mateix desdeny per l’evidència científica quan resulta inconvenient, ara amb el negacionisme climàtic.
És la mateixa deshumanització ad nauseam de l’adversari polític. És el mateix soroll confusionari, fet de mentides, falòrnies i calúmnies, que generen la desafecció ciutadana envers la democràcia, un règim que és un destorb excessiu per a la urgència de la seva voluntat arbitrària, disposada a passar per sobre de tot dret. És el mateix recurs a les solucions màgiques, referides als problemes més sentits de la gent, amb les que tracten d’aixecar un populisme acrític, crèdul i dúctil, al servei dels grans poders econòmics que volen camp obert al preu que sigui, avui amb una avantguarda de tecnooligarques megamilionaris que maneguen els algoritmes de les xarxes i tracten de fer-se amb l’opinió pública, alguns dels quals fan la impressió d’estar ben tocats de l’ala.
Sense botes ni braços alçats, això és el que tenim al davant. Ja no hi ha una dreta dialogant, ja no hi tenim la democràcia cristiana que va participar en els acords que van fonamentar l’Estat social. Hi tenim una dreta nua i crua, disposada a tot; això sí, vestida de paisà. Només que se li veu molt el llautó. Es fa evident en les maneres d’Abascal, “impasible el ademán”, i en el seu comiat “campechano” i lúgubre de Broncano: “Et desitjo sort, que la necessitaràs”.
I en el somriure arrogant de Núñez Feijóo després de deixar anar, amb tot l’aplom del món, com han constatat els verificadors de dades, una ràfega increïble de mentides que només podien ser conscients i premeditades. Potser sí que hauria estat un error que Sánchez hagués dedicat el seu temps a desmentir-les, convertint el debat en un ring de boxa com va fer l’any 2023. Va optar per no donar-li joc i per mostrar, davant de la franja ciutadana que oscil·la entre l’un i l’altre, que tots dos ”no són igual”. Que hi ha qui governa, l’encerta i la erra, sap demanar perdó, proposa acords i posa Espanya al capdavant d’Europa, mentre planta cara a Trump i Netanyahu… I que hi ha també qui empastifa, interromp constantment, fa inviable un debat serè i ignora les ofertes d’acord, tot fent genuflexió als grans poders i a les seves atrocitats. No sé si el propòsit de Sánchez va ser gaire efectiu en el debat. Penso que ho ha estat molt més en el post debat, amb la benaurada feina dels verificadors i la gran difusió que aquesta ha obtingut.
Penso que la gent és més intel·ligent del que la dreta suposa, que conserva una memòria col·lectiva que la té vacunada i la fa immune a segons quins enganys. Que els veu venir. Especialment, a Catalunya. Queda demostrat, un cop més, que Ebre enllà no tots “són iguals”, que hi ha dues Espanyes. Hi ha una Espanya que és deutora del “macizo de la raza”, que defuig el diàleg, la negociació i el pacte polític, per acabar desplaçant el conflicte polític cap al codi penal; i que no concep una Espanya plurinacional, pluricultural i plurilingüe, tal com és en la realitat, sinó que està posseïda encara pel somieig imperial, uninacional, unicultural i unilingüe (“habla la lengua del Imperio”).
I hi ha una altra Espanya, que ha revertit aquest estat de coses, en favor de la unitat civil del poble de Catalunya i de retornar les coses al diàleg polític en favor de la Sepharad imaginada per Salvador Espriu, basada en el ple reconeixement de les nacions i de les regions que conté. Una Espanya, aquesta segona, que coneixíem de sempre, perquè ja era a les catacumbes clandestines, als paredons, a les presons i als exilis de l’antifranquisme i perquè ha estat sempre en els intents més o menys reeixits de transformar l’Estat unitarista i uniformador en un Estat compost, federalitzant, nacionalment plural i inclusiu.
Aquest cop, s’han culminat uns quants trajectes importants: els primers indults, l’accidentada i finalment reeixida llei d’amnistia, l’ús normal del català al Congrés dels Diputats i al Senat, l’impuls permanent de l’oficialitat del català a la Unió Europea (frenada sobretot pel duet PP–Vox, pressionant els seus congèneres europeus), aprovació pel govern de l’Estat i tramitació feta en el Consell de Política Fiscal i Financera del model singular de finançament per a Catalunya (amb un increment de 4.700 milions anuals i la preservació de l’”ordinalitat” en el rànquing resultant de l’aplicació del principi de solidaritat), bé que pendent d’un darrer pas: l’aprovació al Congrés dels Diputats, que havia de tenir lloc a finals d’aquesta legislatura, avortada per causa de l’alineació sobtada de Junts amb PP i Vox, retirant-se a darrera hora de l’acord assolit sobre els decrets de l’habitatge, amb la consegüent dissolució del Congrés i la convocatòria d’eleccions.
Pensa Junts que, a la nova legislatura, si governessin els seus darrers socis, podríem completar el pas que ara teníem garantit per assegurar el nou model de finançament? A Junts, li passa que, entre el seu catalanisme i el seu conservadorisme, predomina sovint aquest segon. Ja li va passar a en Cambó fa uns quants anys. Em deia un amic basc que, òbviament, després de l’esclat del cas Maricarmen, si no s’aprovaven els decrets de l’habitatge, Sánchez només podia dissoldre el Congrés i convocar eleccions.
Era d’esperar que Junts, en la tradició calculadora de Convergència i del PNB, hagués tingut prou cintura per salvar la legislatura i, amb ella, el nou sistema de finançament. Per si no n’hi hagués prou, l’altre dia, en plena campanya, Puigdemont es despatxava bocinejant, des de la portada de El Mundo, a favor de la cantarella més tòxica que prodiguen PP i Vox des de la formació de l’actual govern espanyol. Deia el titular en portada: “Vaig aprofitar l’ambició desmesurada de Sánchez per derrotar Espanya”. El màxim beneficiari de la pretesa “traïció de Sánchez a Espanya” que ha pregonat la dreta espanyola, ha vingut a donar credibilitat a aquest exabrupte verinós… Quo vadis, Puigdemont? I aquí m’aturo, que no pot ser bo deixar anar tot el que em crema a la boca. Catalunya, el 29-N, està en joc.