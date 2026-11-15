Francesc Trillas: Del postfranquisme a l’hispano-trumpisme

Del postfranquisme a l’hispano-trumpisme
La reunió que va tenir lloc a Barcelona fa uns mesos, la Mobilització Global Progressista, es pot veure ara en perspectiva com la d’una coalició de vencedors. El que llavors semblava una reacció a la defensiva, avui es pot veure com la síntesi darrere de les recents victòries al Brasil i als Estats Units.
Els amfitrions espanyols d’aquell esdeveniment ens enfrontem a les nostres pròpies eleccions d’aquí a dues setmanes. El rival ha estat ben caracteritzat al meu parer per Raimon Obiols com l'”hispano–trumpisme“, una coalició de dreta i extrema dreta ben alineada amb l’extrema dreta mundial.
La desesperada, descabellada i patètica comparació d’alguns comentaristes de dretes de Sánchez amb Trump (alguns són els mateixos que, com Milei, diuen que Sánchez és un dictador), reflecteix una intuïció correcta: que Trump és increïblement impopular a Espanya i a tot Europa. Doncs donem la benvinguda a l’exercici, comparin els missatges, les estratègies, els aliats, i observi’s qui s’assembla més al trumpisme.
A Espanya la dreta ha fet la seva pròpia transició del postfranquisme a l’hispano-trumpisme. L’ancestre directe del Partido Popular, Alianza Popular, va ser fundat per un ministre franquista, perquè els semblava que l’hereu més moderat del franquisme, la Unión de Centro Democrático, havia fet massa concessions als sectors democràtics. En descompondre’s la UCD, el PP va quedar com el gran partit de la dreta espanyola, i amb els anys es va moderar, sense arribar mai a condemnar obertament els 40 anys de dictadura feixista a Espanya.
En algun moment entre el casament de la filla d’Aznar i les mentides dels atemptats d’Atocha, el gir moderat del PP es va torçar. En els últims anys, els seus casos de corrupció van afavorir l’ascens d’una extrema dreta neofranquista sense complexos, Vox, ben connectada amb la Internacional Fosca de Milei, Thiel i els tecno-oligarques. Això no ha impedit que el PP es coaligués obertament amb ella en diverses comunitats autònomes, amb programes reaccionaris en polítiques culturals, climàtiques i educatives, entre d’altres. Per a les eleccions del 29-N, la coalició s’ha formalitzat amb la retirada del PP en algunes candidatures al Senat a favor de Vox. L’única possibilitat realista que té Feijóo de ser president del Govern és mitjançant una aliança amb Vox, una possibilitat que reconeix obertament i de la qual no fa res per distanciar-se. Seria una coalició que amenaçaria directament les polítiques d’igualtat de gènere, de lluita contra l’emergència climàtica i de treballar per a la integració europea, que han vingut caracteritzant les polítiques dels governs progressistes. Cap error dels que han comès aquests, que els han comès, pot justificar la passivitat davant d’una possible victòria d’aquesta coalició involucionista.
Sort que als Estats Units, una gran part de la població, dels seus intel·lectuals i dels seus artistes, no es va mantenir passiva davant de l’assalt a la democràcia que s’estava produint. Sobre aquest compromís es va construir la victòria del Partit Demòcrata.
El programa de Vox es resumeix en tres expressions de clars ressons trumpians: prioritat nacional, desregulació i remigració. Si aquest programa es fes realitat, el risc per a l’economia espanyola i per a la convivència social, i la possibilitat d’una reculada de dècades per a Espanya, estan damunt la taula.
Si l’electorat espanyol es mobilitza com el del Brasil o el dels Estats Units, té a les seves mans frenar-ho.