Manifest dels 150: El 29-N, votem Pedro Sánchez
El 29-N, votem Pedro Sánchez
La convocatòria electoral del 29 de novembre es produeix en un marc excepcional, de cruïlla històrica indubtable, tant si analitzem l’escenari polític català, l’espanyol, l’europeu o l’internacional.
El govern de coalició progressista ha estat desenvolupant la seva tasca sota un setge permanent en el que han participat no només les dretes i les extremes dretes polítiques d’aquí, sinó també el conjunt de la internacional reaccionària, així com importants sectors del poder econòmic, financer, mediàtic i judicial. A més, la posició mantinguda pel Govern d’Espanya en l’àmbit internacional, defensant el dret internacional, el dret humanitari i la pròpia sobirania davant els intents d’imposició forans, ha suscitat l’hostilitat de diverses potències estrangeres i, tot ho indica, diversos intents d’ingerència estrangera en la vida política i social del país.
Malgrat totes les dificultats, i també malgrat els errors que sens dubte s’han comés, el govern de coalició progressista encapçalat per Pedro Sánchez ha posat en marxa polítiques en favor de les majories socials, de les classes populars i treballadores, alhora que ha sabut aprofitar el creixement econòmic per impulsar una transformació del model productiu i del model energètic.
El 29N també ens reclama triar entre una Espanya que reconeix, estima i promou la seva pluralitat o bé l’Espanya uniforme i involucionista del PP i VOX. Per a Catalunya la diferència no és abstracta. O bé acords que ens fan avançar, com el del nou model de finançament, i també seguretat per la llengua catalana, o bé un PP i un VOX que, plegats, ja han posat la llengua catalana al punt de mira a l’Aragó, al País Valencià i a les Illes Balears.
Les limitacions derivades de la composició de les Corts Generals s’han acreditat de nou, de manera definitiva, davant els reiterats intents per estendre l’escut social i contra els desnonaments. El rebuig del PP, VOX i Junts a convalidar els dos decrets sobre habitatge que s’havien aprovat per part del Govern, el passat 2 d’octubre, ha precipitat el final de la legislatura, i ara és hora que la ciutadania expressi la seva voluntat política a les urnes.
Davant la política de la por, l’insult i l’odi, volem proposar un vot d’esperança. Perquè encara queda molt per fer, i perquè allò que s’ha aconseguit només es pot consolidar amb quatre anys més de govern progressista. Votem el 29N en defensa de les pròpies conviccions i per impulsar un país que continua avançant en drets, en habitatge digne, en sostenibilitat, en ocupació de qualitat i en justícia social.
Les persones que subscrivim aquest manifest podem haver tingut en altres moments altres opcions de vot, però en les circumstàncies actuals volem fer la següent crida:
1.- Mobilitza’t. Vota, és clar. Ves també a actes públics. Convenç les persones que tens al voltant. Publica continguts a les xarxes. Cadascú té, en aquesta contesa, el deure cívic de fer tot el que estigui al seu abast per barrar el pas, democràticament, a l’extrema dreta.
2.- Vota amb esperança i convicció. El que està en joc no és només aturar una involució, sinó guanyar quatre anys més per consolidar drets, protegir el dret a l’habitatge, els salaris i les pensions, i per seguir impulsant la transformació i modernització del país. Tenim una majoria social que ho vol: ara cal que es faci sentir a les urnes.
3.- Vota Pedro Sánchez. La victòria, concentrant el vot, és possible. Al conjunt d’Espanya, vota al PSOE. A Catalunya, vota al PSC. No ens podem permetre cap marge d’error.
Signen, entre altres:
Margarita Arboix, Francesc Arroyo, Enric Banda Tarradellas, Josep Barceló, Isidor Boix i Lluch, Marta Continente, Albert De Gregorio, Mireia Esteva, Lluís Esteve, Miquel Fañanàs, Jaume Font Garolera, Joan Fuster Sobrepere, Antònia Gil, Gabriel Jaraba, Gemma Lienas, José Luis López Bulla, Alex Mañas, Francisco Neira, Marià Pere, Rosa Pujol Esteve, Jordi Ribó, Albert Solé, Carme Solé Vendrell, Ventura Torres, Carme Valls, Pere Ysàs, Manuel Zaguirre
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