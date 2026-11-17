David Guerrero: Antoni Poveda, el pedaleig incessant del Baix Llobregat
(Foto Xavier Cervera)
Quan Antoni Poveda va arribar sent una criatura al Baix Llobregat, no hi havia escoles ni clavegueres ni carrers asfaltats en molts dels barris que es construien de qualsevol manera als anys cinquanta i seixanta. Com moltes d’altres, la seva família es va instal-lar en un pis de les Planes, a Sant Joan Despí, per buscar un futur millor per als fills.
Anys després, el nen que corria per carrers plens de terra i que somiava amb tenir una bicicleta, en va acabar sent l’alcalde, que es desplaçava amb la bicicleta elèctrica pels nombrosos equi-paments públics de la ciutat a través de carrers ben asfaltats. Els predecessors a l’alcaldia -del PSUC i del PSC– van dignificar elsbarris i els van dotar de serveis. A partir d’aquesta base, Poveda, que va disposar de la vara de comandament entre el 2006 i el 2021, va impulsar una transformació urbana per millorar la qualitat de l’espai públic. En són un exemple les nombroses zones per als vianants i els carrils bici que permeten travessar de punta a punta una ciutat que sota el seu mandat també va créixer amb un nou barri i va inaugurar la ciutat esportiva del Barça.
Però L’empremta de Poveda va anar molt més enllà del seu municipi, on aconseguia còmodes majories absolutes 1, tot i aixo, donava entrada al govern a partits de l’oposició. Pes pesant del PSC, dels que manen sense fer soroll, va ser els últims 15 anys el primer secretari de la federació socialista més influent de Catalunya, la del Baix Llobregat
A més a més, es va erigir en figura clau de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Va ser vicepresident de Mobilitat entre el 2011 i el 2023, i això li va permetre replicar el seu model de Sant Joan Despí a moltes altres ciutats al voltant de Barcelona. Primer va impulsar una xarxa d’aparcaments segurs, i després la xarxa de carrils Bicivia, per afavorir les connexions entre els diferents municipis i dotar d’una infrastructura de qualitat els veins. Tant en un cas com en l’altre va despertar reticències i al final se’n va acabar demostrant l’atreviment i bon ull.
Abans d’entrar en política va treballar com a corresponsal del Baix a diversos diaris i va participar en la creació del mitjà comarcal El Far. La mirada de periodista la va mantenir al Ilarg de la seva carrera i, afegida a la de veterà polític, va ser capaç de percebre tendències socials que d’altres al seu costat no veien o no volien veure, com ara les restriccions als vehicles contaminants.
També era capaç d’aprendre dels errors, com el primer servei de bicicleta pública compartida de l’AMB, el fallit eBicibox, del què va prendre nota per crear l’actualment exitós Bicing metropolità, l’AMBici. Es una fita de què plantava cara a les trobades de la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta, entitat que presidia des del 2015.
Poveda se n’ha anat sense poder veure com algun dia s’acabarà unificant l’AMBici amb el Bicing de Barcelona, si els de la capital no en torpedinen els plans. No seria la primera vegada. Defensaran el seu llegat la nombrosa escola d’alcaldes i tècnics municipals de tots els colors politics que han après coses d’ell, que algun dia també aconseguiran fer realitat el seu projecte d’allargar la Diagonal com una via urbana des de la zona universitària fins a la ciutat esportiva del Barça, a Sant Joan Despí.