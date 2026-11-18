José Montilla: Antoni Poveda, amic, company i servidor públic
Hi ha absències que costen de pair. Per damunt de tot, aquesta absència la patiran la seva esposa Lali i els seus fills, l’Adrià i l’Eugènia, el seu cercle més íntim i familiar. Per a ells la meva més afectuosa abraçada. Amb l’Antoni Poveda ens uneix una llarga amistat i una trajectòria de compromís social i polític. Quan ens vam conèixer els dos vivíem a Sant Joan Despí, al barri de les Planes, a casa de les nostres respectives famílies.
Des de molt jove fou un actiu militant de la lluita antifranquista. D’aquell esforç de tanta i tanta gent que no es resignà a la manca de llibertat i a la profunda divisió social dels anys setanta, en plena agonia de la dictadura del general Franco.
Ell fou testimoni de les gravíssimes mancances dels barris, de la manca de serveis de tota mena, de les lluites sindicals i obreres… Adquirí, en aquest context, consciència de la necessitat d’un compromis cívic i polític. Estic segur que la seva mirada com a periodista (corresponsal de Mundo Diario i Telexprés, impulsor de les revistes locals La Font del Be i d’El Far del Llobregat) va ser determinant en el creixement d’aquest compromis. Va formar part en la clandestinitat del PSUC, on vam coincidir a les acaballes del franquisme.
Jo vaig concórrer a les primeres eleccions democràtiques (1979) a Sant Joan Despí i vaig ser regidor i portaveu del grup socialista fins a l’any 1983. En aquest període, ell va ser responsable de comunicació de l’Ajuntament. A partir de l’any 1983 va ser regidor, essent alcalde l’Eduard Alonso. Anys més tard, va arribar a l’alcaldia. Des d’aleshores hem compartit militància política (l’Antoni va incorporar-se al Partit dels Socialistes de Catalunya l’any 1981) i treball a l’organització del partit al Baix Llobregat i a Catalunya amb diverses responsabilitats al llarg dels anys.
Però sobretot hem compartit esperances, projectes i anhels des d’un territori que necessitava que la democràcia es consolidés i que les institucions públiques treba-lessin per assegurar la implantació de serveis públics tan necessaris com escoles, centres de salut, biblioteques, centres socials i culturals…
Ha plogut molt des d’aquells anys. Hem tingut el privilegi de viure una extraordinaria transformació que, avui, necessita continuitat. A ell, com a mi, la llarga experiència municipal el va ajudar a entendre les preocupacions quotidianes dels veins i veines de Sant Joan Despí, primer, i del conjunt de la comarca després.
L’Antoni ha estat un polític que ha fet de la proximitat amb els veins i veines una norma i que va manifestar des del primer moment una sana ambició per a la seva ciutat. Volia posar-la al mapa del Baix Llobregat i posicionar-la en l’ambit metropolità i nacional. És el seu Sant Joan Despí de TV3, del Barça, de grans empreses que s’hi han anat instal·lant …
El lideratge i la capacitat d’innovació que l’Antoni va demostrar a la seva ciutat la va projectar, també, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on va exercir diverses responsabilitats, especialment en l’àmbit de la mobilitat. En particular vull destacar el seu impuls a l’ús de la bicicleta com a sistema de transport urbà, que ha deixat una empremta indiscutible. L’Antoni Poveda va ser un visionari que no es va limitar a llançar idees, sinó que les va dur a la practica amb un èxit extraordinari. Avui la xarxa ciclista de l’AMB és un exemple que cal seguir per altres ambits metropolitans.
Però més enllà de la seva feina com a regidor, alcalde, primer secretari del PSC del Baix Llobregat o senador, vull deixar constància de la seva qualitat humana. Un polític discret, amb capacitat d’influir i de proposar sense fer ostentació de la seva presència. Una persona senzilla, que ha viscut el seu lideratge polític amb humilitat i lleialtat. Un home lleial, sí, en el sentit millor de la paraula: fidel als seus amics, fidel a les seves idees i fidel al seu país. I, segons la meva opinió, un exemple de servidor públic.
He perdut un company i un amic. Però l’absència que deixa es compensa amb la intensitat de la ruta compartida. L’absència deixa pas al reconeixement, al respecte i a l’afecte intim.