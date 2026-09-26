Francesc Trillas: Deixem que el nacionalisme es passi de la ratlla en un món brutal?

Deixem que el nacionalisme es passi de la ratlla en un món brutal?
És temptador deixar que la dreta i la ultradreta continuïn en el seu camí d’exagercions (sobre Ceuta, sobre Sánchez, sobre Espanya, sobre l’Islam), fins que la seva acceleració cap al desbaratament se’ls giri en contra i Pedro Sánchez ressusciti per enèsima vegada per la simple força del fanatisme dels seus rivals. Tanmateix, quan comença a haver-hi risc per a la convivència, no està de més demanar contenció. I, mira, si frenen els seus excessos i acaben guanyant, doncs serà una alternança més.
A la tardor de 2017, a Catalunya vam estar al límit d’un enfrontament violent. No ho dic jo, ho va dir l’historiador Josep Fontana, que més aviat simpatitzava amb els independentistes. Per sort per a tots, i per mèrit de molts, no es va produir tal enfrontament.
En el «Procés» català, una cosa que minava la moral de la majoria silenciosa (que no era independentista) era l’intent de normalitzar el pensament únic nacionalista. Comentaristes de futbol de ràdio i televisió glossaven els crits independentistes, o comentaven amb perspectiva indepe els esdeveniments del dia. Recordo un comentarista de Barça TV dir, el dia 1-O, en ocasió del partit Barça–Las Palmas, que aquell partit es jugava just quan Catalunya estava «decidint el seu futur». Entitats de tota mena es sentien empeses, amb convenciment o sense, a donar suport al «procés» i a la seva retòrica. Proliferaven les estelades i els llaços grocs.
Ara a propòsit de la crisi de Ceuta, també hem vist comentaristes de futbol (que semblaven d’allò més equànims) aplaudir les campanyes de nacionalisme espanyol, i entitats velles i noves posicionar-se davant la crisi de Ceuta, associant-la al nefast Sánchez i al risc per a Espanya. L’altre dia vaig rebre un correu electrònic d’una associació d’economia aplicada, que desconeixia, aixecant la veu d’alarma sobre Ceuta. De nou proliferen les banderes i es desatenen les veus sensates que criden a enfocar el problema des d’altres perspectives, com les de Daniel Innerarity o Juan S. Pérez Garzón.
El risc és que el marc mental nacionalista ens porti de nou a una lògica de suma zero, al nosaltres vs ells, i al perill que una violència primer continguda, i després esporàdica, acabi desbordant-se.
Allò que una persona tan habitualment mesurada com l’economista Jean Tirole (en aquest cas amb la seva coautora Karine Van der Straeten al llibre «Économie du désordre global») ha qualificat com la llei del més brutal (no ja del més fort), pot acabar imposant-se en un món dominat per aquest tipus de marc mental.
Aquest món brutal ja existia per descomptat, però Europa en les últimes dècades (primer l’Europa occidental i des de la caiguda del mur també bona part de l’Est) havia viscut al marge de la brutalitat. Nosaltres vam quedar salvats de la brutalitat també amb la fi del franquisme. Donàvem per descomptat que continuaríem vivint en pau i llibertat.
Com diuen Tirole i Van der Straeten, podem conservar i millorar el nostre model (l’europeu) si assumim que no estem condemnats al declivi, però estem condemnats a prendre decisions difícils, si volem anar més enllà de desaccelerar l’ascens de l’extrema dreta. I una de les decisions difícils és desterrar el nacionalisme i assumir que una economia de guerra híbrida, juntament amb altres problemes globals, requereix posar sobirania en comú i deixar de mirar-nos el melic.
Progrés real