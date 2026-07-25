Francesc Trillas: 2010-2026: continuïtat i canvi en la celebració del Mundial a Catalunya
2010-2026: continuïtat i canvi en la celebració del Mundial a Catalunya
Vaig ser dels que va celebrar el gol d’Iniesta el 2010, i he estat dels que ha celebrat la victòria d’Espanya al Mundial la setmana passada. Immediatament després de la final, vaig publicar a Agenda Pública un article del gènere de “portar l’aigua al meu molí”, dient que la selecció victoriosa representava la millor Espanya, amb uns valors oposats als de Trump i Infantino. Hi havia el risc que en la celebració dels jugadors el dia següent, el Carvajal de torn em desmentís, i Ferran Torres (jo hagués preferit que fes el gol Fermín López, però es va lesionar) s’ha de dir que va fer el que va poder amb la seva absurda gorra de “Make Spain Great Again”.
Però el que vaig dir en el meu article, ho van dir també durant la setmana, i molt més ben explicat, columnistes neutrals, internacionals i de prestigi, de The Economist, Financial Times, i New York Times entre altres.
Tant el 2010 com el 2026 he estat en bona i abundant companyia en la celebració. Fa setze anys, la victòria d’Espanya al Mundial ja es va celebrar als carrers de Catalunya (com no es podia celebrar, si el gol l’havia fet un dels jugadors més estimats del Barça?). Ara s’ha celebrat encara més: és perquè el gol el va fer un jugador del Barça i perquè hi havia molts jugadors catalans a la selecció? Sens dubte, aquest és un factor explicatiu, però no és l’únic.
Els mitjans i comentaristes independentistes li han dedicat molt de temps i espai a quelcom que a molts ens sembla el més normal del món: celebrar la victòria d’una selecció popular, que juga bé i que ens representa. Alguns han hagut de fer contorsions increïbles per explicar el que creuen inexplicable.
Però hem avançat. A Josep Ramoneda li sembla “xocant” la celebració als carrers (on estava el 2010?) però ara admet al diari Ara que les societats són més complexes del que semblen. És una reflexió crucial, que tant de bo s’hagués fet ell mateix el 2014, quan escrivia articles (abans que Cristian Segura analitzés la seva trajectòria al llibre “Gent d’Ordre”) exigint al PSC que es posicionés clarament (sense complexitats ni complexos!) com un partit català (i que els catalans fessin el mateix amb un referèndum com el del Brexit, que encara no havia arribat), i al Quadern del diari El País li publicaven un diàleg amb el llavors intel·lectual prestigiós Ferran Mascarell, titolat “El PSC és un zombie” on insistien amb la mateixa idea (el PSC era i és ben català, però abraçava com ara la complexitat de Catalunya). Benvingudes, doncs, les rectificacions: Catalunya és una societat complexa i per això, entre altres raons, els zombies revifen. Diu ara en Ramoneda: “el problema està en les ideologies que es presenten com d’estricta observança: per exemple, els nacionalismes que estan fundats en el nosaltres i ells”. Efectivament.
L’exconseller Giró, de Junts, en un article també a l’Ara, ha explicat sense embuts que ell volia que guanyés Espanya, encara que ho atribueix a la gran quantitat de jugadors del Barça. Crec que representa molts nacionalistes catalans pragmàtics. D’ells no en forma part però el diputat de la CUP que va ser el primer a saltar quan el President Illa va dir al Parlament que la victòria de la selecció era de tothom.
La celebració de 2026 a Catalunya té elements de continuïtat amb la celebració de 2010, però entremig han passat coses que inevitablement s’han traduït en celebracions encara més grans el 2026:
-El procés i el seu fracàs. Una part de Catalunya se sent més espanyola ara que al 2010 perquè es va sentir menyspreada pel procés. I una part dels independentistes ha fet autocrítica i ara busquen algun argument (o excusa) per alegrar-se de la victòria de la Roja: que hi hagi molts jugadors catalans n’és un de prou bo. No oblidem que quan encara no era obvi que el procés fracassaria, el mateix Barça i els seus jugadors no es van mullar clarament amb la independència, encara que el seu president actual sigui un indepe de socarrel. Què devien dir Iniesta i Busquets al vestuari del Barça l’1 d’Octubre de 2017 quan l’equip va decidir jugar el seu partit a porta tancada per no perdre 3 punts?
-El canvi demogràfic. Som més persones a Catalunya i entre nosaltres hi ha moltes més persones nascudes a l’estranger, i molts d’ells se senten ben representats per la selecció espanyola (els argentins, a la final, no). Des de 2010, som unes 600.000 persones més, i els fills dels que van venir abans, entre 2000 i 2010, estan fent-se grans (els Lamines).
-I a més ens ha passat tot el que li ha passat a la resta del món: Trump, la pandèmia, Gaza… I resulta que Espanya té una cara positiva que contrasta amb aquest món, i la selecció espanyola s’ha vist, per part de molta gent aquí i a fora, com un símbol d’una altra manera de fer les coses. Aquesta vegada, Espanya va jugar encara millor que al 2010, i per a molts, no només per a mi, ha representat uns valors molt diferents dels que es desprenen del comportament de Trump i Infantino, els infames organitzadors del Mundial, i símbols d’un món que va pel camí equivocat.
En definitiva, encara més que el 2010 l’Espanya plural (ja sé que no tots els que van celebrar la victòria són federalistes) forma part de la Catalunya plural (“Espanya forma part de Catalunya”, deia Pasqual Maragall). Catalunya era plural i complexa el 2010 i encara ho és més ara. Esperem que aquesta vegada la lliçó no s’oblidi, com la van oblidar alguns durant la segona dècada del segle actual.
La creixent adhesió que provoca la selecció espanyola a Catalunya potser podria suscitar algunes reflexions. Encara s’ha d’evitar la paraula Espanya en segons quins ambients? Hi ha lliçons per al Barça a partir de 2026? Té sentit (hi tenen dret, sens dubte) que una minoria d’aficionats encara intenti cridar “inde, independència” al minut 17 i 14 segons confiant en el silenci de la majoria silenciosa? Lamine Yamal i Pau Cubarsí ara, i Xavi Espart (jove jugador del Barça i líder de la selecció espanyola sub-19), i Ebrima Tunkara (nascut a Gàmbia, criat al barri de Cerdanyola de Mataró, jugador del Barça i líder d’Espanya sub-17), segurament demanarien una demostració identitària més flexible i inclusiva.
Jo no sóc un gran fan de l’organització de grans esdeveniments esportius per raons econòmiques (són molt cars, els contribuents acaben pagant-ne els sobre-costos i se n’exageren els beneficis), però per raons polítiques, culturals i socials, la final del Mundial 2030 (organitzat per Espanya, Portugal i Marroc) podria ser al Spotify Camp Nou (o com es digui llavors, Goldman Sachs Stadium o el que sigui). La cerimònia de clausura podria ser un homenatge a La Masia, l’escola que ha inspirat la millor selecció espanyola, reproduint l’ambient (si tornem a guanyar) de la medalla d’or olímpica de 1992 de l’Espanya del porter Toni, Guardiola i Luis Enrique (i molts altres), amb el català sonant com un dels idiomes oficials, junt amb el castellà i l’anglès (no sé si aquesta vegada caldrà el francés).