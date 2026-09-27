Entrevista a Massimo D’Alema: El nou ordre, l’avançada dels països del Sud global, el nostre patrimoni ideal

Massimo D’Alema no concedeix fàcilment una entrevista. Però quan ho fa, expressa conceptes clars i directes. Perquè eixampla l’horitzó polític en l’àmbit internacional, dibuixa una realitat que dissenya el nostre futur, sovint ignorat o infravalorat. Encara aposta pel pes polític de la UE malgrat les seves divisions i el seu immobilisme. «El problema d’avui –observa qui va ser dos cops president del Govern italià– és si Europa té la força d’exercir aquest pes. Intervenint, meandrant, tornant a portar les grans crisis al pla diplomàtic per allunyar-les de la guerra».
M’havia creuat amb l’exlíder de l’ esquerra italiana, avui al capdavant de la Fundació Italianieuropei, en un moment decisiu de la meva vida: ell, ministre d’Afers Exteriors del govern Prodi; jo, periodista presoner dels talibans. El torno a veure ara a l’edifici futurista que dóna a la piazza Adriano Olivetti de Milà, on s’acaba de celebrar la trobada de dos dies de debat i reunions amb 374 startups organitzada per L’Espresso en el festival titulat: “Qui està canviant Itàlia”.
President, hi ha noves guerres en curs, entre el Pròxim Orient i Ucraïna. Mai, com en els últims 60 anys, la pau havia estat tan en risc.
Vivim allò que el Papa Francesc va definir com una guerra mundial a trossos, però podríem definir-ho com un multipolarisme confús i conflictiu. La realitat s’ha revelat com una paradoxa: el desordre ve de les dues grans potències que van garantir l’ordre bipolar de la postguerra. D’una banda Rússia, de l’altra els Estats Units d’Amèrica.
Què ha canviat?
Rússia, sota el lideratge del nacionalisme agressiu de Putin, s’ha fet il·lusions pensant que podia envair Ucraïna i s’ha empantanegat a si mateixa i a Europa en una tràgica guerra sense fi. Els americans s’han conformat amb un lideratge que és el més desastrós de la seva història. Els ha arrossegat al punt més baix de credibilitat internacional que han tingut mai. Però també hi ha una segona causa: el lobby d’Israel condiciona de manera determinant la política americana. No podem oblidar que Israel és un país governat, segons la Cort Penal Internacional, per un grup de criminals de guerra. En aquest escenari, l’impuls, l’intent de posar frena al caos, arriba precisament d’aquella part del món que era passiva.
El Sud global.
En aquest moment sembla l’únic que intenta establir un ordre, una convivència. Només cal mirar països com la Xina i l’Índia. No hi ha el menor dubte que d’aquestes grans potències emergents arriba un missatge de pau, de estabilitat; això és també el senyal que demostra cap on s’està desplaçant l’equilibri del món.
En aquest escenari, Europa és la gran part absent. És feble perquè està dividida?
Jo penso que Europa continua tenint un pes. L’ha d’exercir en una relació que necessàriament ha de ser de col·laboració dialèctica amb els Estats Units. El 2006 hi havia la guerra al Líban, que havia estat envaït per Israel. La UE va prendre la iniciativa de promoure una conferència per la pau. La vam organitzar a Roma i s’hi van adherir 130 països. El govern d’Israel, que tot i així era un govern democràtic i no el barbar d’avui, s’hi va oposar.
Per què?
Van justificar aquest rebuig sostenint que havien de liquidar els terroristes i que no volien fer cap conferència per la pau. En conseqüència, els americans van anunciar que no es podia fer. La Unió Europea va reunir el Consell de Ministres d’Afers Exteriors dels països membres i va aprovar una declaració valenta, de pes: nosaltres la fem igualment. En aquell moment la Secretària d’Estat americana, que era Condoleezza Rice, va venir a la Conferència que es va celebrar a la Farnesina perquè tenia Europa al davant. Aquella conferència va concloure donant un mandat internacional molt fort a Itàlia en representació de la Unió Europea i als Estats Units per anar a la regió i intentar obrir una negociació entre les parts.
Com va acabar?
Després d’un mes de negociacions es va signar la pau i es va crear una Força internacional d’interposició. Per tant, si existeixen possibilitats, es poden aconseguir els objectius.
Es podria actuar de la mateixa manera amb Israel.
Li donaré una informació interessant. El 2006 vaig ser autoritzat pel Consell d’Afers Generals de la UE a traslladar al primer ministre israelià Ehud Olmert un missatge clar: o acceptava la resolució del Consell de Seguretat i aturava el seu avanç al Líban, o bé Europa suspendria el tractat d’associació amb Israel. Pensi en el que ha passat aquests mesos, quan l’exèrcit israelià, per mandat del govern, ha massacrat deliberadament desenes de milers de civils, dones i nens. El Tractat entre Israel i la Unió Europea preveu en el seu article 2 la condició del respecte dels drets humans. Ni tan sols Meloni podria sostenir que Netanyahu respecta els drets humans. Però Europa, també a causa del ‘No‘ italià, no fa res. Aquesta és una vergonya enorme que treu tota credibilitat a una Unió que es pretén fundada en principis i valors.
Israel ha canviat. Ha canviat la seva societat. En té prou amb la matança del 7 d’octubre de 2023 per explicar aquesta transformació radical?
A Israel, una classe dirigent democràtica que estava disposada a un compromís amb el món àrab-palestí va ser derrotada i substituïda per una forma de nacionalisme, de fonamentalisme religiós, de racisme antiàrab que, posats tots junts, han generat la dreta que avui governa. Pensi que aquest risc ja l’havia intuït des del 1948 un grup dels intel·lectuals jueus més prestigiosos de la història. Van enviar una carta al New York Times per demanar al govern dels Estats Units que no rebés el primer ministre Begin, dient que aquella dreta sionista era potencialment feixista. Era una carta bellíssima i va ser escrita per Hannah Arendt i signada per Albert Einstein, que no eren precisament antisemites ni figures de segon ordre. Denunciaven el risc que a Israel prengués el control una barreja de racisme, nacionalisme i fonamentalisme religiós, i que això pogués produir un nou feixisme. Acusar Israel d’una deriva feixista el 1948 era un acte molt fort. Calia valentia.
Vostè encara creu en la solució de dos Estats per a dos pobles?
És un mantra que es repeteix per justificar el fet que estem immòbils. D’una banda hi ha una gran potència, una potència fins i tot atòmica; de l’altra, hi ha un poble dispers. Existeix una asimetria tan gran entre les parts que no és pensable que totes dues se seguin al voltant de la taula i trobin un acord. L’entesa l’havia d’imposar la comunitat internacional i ningú ha tingut mai la força de fer-ho. Els americans ho han impedit sempre.
Com va estar a punt de passar amb la invasió del Líban.
Europa ja aleshores tenia dificultats per decidir de manera unitària. Per sortir de la situació de bloqueig en què ens trobàvem, vaig demanar la suspensió del Consell Europeu, vaig agafar un avió i vaig anar a Washington per sopar amb Condoleezza Rice. Recordo que li ho vaig dir: ja he entès què és la globalització. La globalització és un sistema en el qual jo, per concloure el Consell Europeu, he de venir a Washington, perquè si tu no truques als polonesos i als hongaresos, no em voten la resolució, i tu, per saber si ho pots fer, has de trucar a Jerusalem. I així ho va fer. I al final ens vam posar d’acord.
El món està travessat per una dreta que avança arreu.
Vam pensar que la globalització portaria a expandir arreu el model de la liberaldemocràcia. En canvi, hem descobert que la globalització ha afavorit el creixement de grans potències antagòniques del món occidental, perquè els fills de la globalització son la Xina, l’Índia, demà Indonèsia. Hem descobert que en aquest segle allò que han estat els últims cinc segles d’història humana, és a dir, el domini de l’Occident, està destinat a acabar.
Per ser substituït per qui?
Quan els americans llegeixen que Goldman Sachs explica que el 2070 no només la Xina serà consolidadament la primera economia del món, sinó que la segona serà l’Índia i els Estats Units seran tercers; i després segueix una llista que a nosaltres ens pot semblar surrealista, amb Indonèsia, Nigèria, el Pakistan, el Brasil… i per trobar un europeu has de girar el full; doncs bé, aquest és el món cap al qual ens estem dirigint.
La por de ser envaïts i superats.
Si tanquem les fronteres, com volen els de la remigració, la nostra dreta-dreta, a qui jo defineixo com els nous bàrbars, la Unió Europea de final de segle tindria una població de 350 milions d’habitants, amb una edat mitjana de 61 anys. Per tant, si es tanquen les fronteres Europa s’acaba: no té més indústria, no té més sistemes de benestar, no té més sistemes de pensions. Eurostat sosté que l’única condició –no pas per créixer, sinó per mantenir els nostres nivells de riquesa– es basa en la capacitat d’acollir entre 180 i 200 milions d’immigrants.
Falta una classe dirigent capaç de llegir una realitat inevitable.
Jo crec que és inútil pensar a oposar-se al canvi del món, perquè passarà igualment i ens passarà pel damunt.
La gent pensa en el present.
La meva veritable preocupació és el futur pròxim, on al món l’equilibri de forces es desplaçarà a favor d’una part en detriment de l’altra. Aquesta Europa de 350 milions de vells tindrà al davant una Àfrica de 4.500 milions de persones amb una edat mitjana de 19 anys. Pocs s’adonen de què significa això. Només Nigèria tindrà més habitants que tota la Unió Europea. Aleshores està clar que un món de 4.500 milions de persones emana una energia respecte a la qual no et defensarà Vannacci. A més de ser indigne des del punt de vista dels valors, és prudent en l’àmbit polític i cultural.
Com defensar l’identitat d’Occident?
No confonguem domini amb defensa. El nostre problema és evitar que l’inevitable declivi de l’hegemonia occidental arrossegui els nostres valors. Són un patrimoni de la humanitat i nosaltres hem d’intentar comunicar-los al món que canvia. És a dir, hem de fer de manera que aquest món en transformació conreï els valors de la llibertat, de la democràcia, de la centralitat de la persona, que són el gran patrimoni que ens pertany. El risc és que, en comptes d’això, el món occidental es tanqui en un nacionalisme agressiu i racista, de manera que en la il·lusió de defensar la seva hegemonia acabi trepitjant els valors i principis que la nostra civilització ha produït. Aquesta és la veritable tragèdia d’Occident en aquest moment.