Javier Lesaca: Per què mitjans socials russos expandiren la conversa digital sobre la independència de Catalunya?

Qui estava compartint aquestes publicacions de RT i Sputnik?

Qui estava difonent aquestes “notícies”? Per esbrinar-ho, vam analitzar els 100 comptes de xarxes socials més actius en compartir les publicacions de RT i Sputnik sobre Catalunya del 29 de setembre al 19 d’octubre.

Això és el que vam trobar. Només 9 dels 100 comptes més actius semblaven seguir el comportament humà en les seves estratègies d’edició i d’interacció. Set altres comptes corresponen als perfils oficials a les xarxes socials de RT i Sputnik. Els restants 84 comptes no es podien identificar amb cap persona o institució real; no generaven cap contingut o publicació original; i propagaven els enllaços i els missatges de les xarxes socials d’una manera constant, sistemàtica i massiva, en la majoria dels casos, utilitzant RT i Sputnik com a font principal.

Tot això indica clarament que el 84 per cent dels comptes clau que sistemàticament i àmpliament difonien els continguts de RT i Sputnik sobre Catalunya eren, probablement, bots digitals. Alguns d’ells, com @ bobbit2266, @ rickrick888 o @ ivan226622 publicaven el mateix contingut al mateix temps, i altres com @ domz97819744 publicaven una mitjana de 1425 missatges per dia.