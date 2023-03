Raimon Obiols: L’apunt del dia/55 (Maigret al Bàltic)

Maigret al Bàltic

13 de març de 2023

A finals del mes de setembre passat, els dos gasoductes Nord Stream, que transporten gas de Rússia a Alemanya a través del mar Bàltic, van ser sabotejats, no se sap per qui. Enric Juliana, posant-se en la pell del comissari Maigret, va publicar fa pocs dies un resum molt interessant de les informacions i incògnites actuals sobre el misteri.

Seymour Hersh (premi Pulitzer de 1970 per una exclusiva sobre la matança de My Lai, al Vietnam), va publicar, el passat 8 de febrer, que la voladura hauria estat ordenada per la Casa Blanca (per a enviar una advertència a la Xina, afeblir Rússia i fragilitzar la Unió Europea). L’operació s’hauria dut a terme durant unes maniobres de l’OTAN al Bàltic, amb el suport de Noruega. És una versió provinent d’una sola font, «massa ben empaquetada», segons Juliana. Els mitjans occidentals no li han atorgat credibilitat. Per contra, ha encantat els que creuen que els Estats Units són els veritables responsables de la guerra d’Ucraïna.

Un mes després, nova versió: el New York Times, citant fonts de la intel·ligència nord-americana, diu que la voladura hauria estat feta per “un grup pro-ucraïnès sense vincles directes amb el govern de Zelenski”. Sembla, diu Juliana, «que algú a Washington ha decidit començar a descórrer el vel, per despistar, o per anar preparant l’opinió pública per a una veritat incòmoda».

És difícil imaginar, conjectura Juliana, que un grup absolutament autònom pugui dur a terme una acció d’aquest calibre. Podria ser un grup pro-ucraïnès, no pilotat pel govern de Zelenski sinó per un altre, o altres (els Estats Units, el Regne Unit, Polònia?). Maigret, pensa Juliana, pensaria que a Londres, fora de la Unió Europea i en conflicte amb Brussel·les, no li mancarien mòbils (i remarca que «en el moment de fer-se el sabotatge, la primera ministra britànica era la conservadora Liz Truss, que va dimitir al cap d’unes setmanes»).

Després, diversos mitjans alemanys, de manera coordinada, van publicar, el 7 de març, que la policia hauria localitzat el iot amb què es va dur a terme l’operació, i que hi haurien participat sis persones: el capità del barco, dos submarinistes, dos ajudants i una doctora. La informació van ser publicada quatre dies després d’una reunió del president Biden i el canceller Olaf Scholz, el 3 de març a la Casa Blanca, per discutir sobre la guerra d’Ucraïna.

Conclusió de Juliana, a l’espera de més dades: sembla com si algú hagués decidit començar a esquinçar el vel del misteri, i potser estem assistint a una seqüència de missatges el·líptics, adreçats «a Londres, a Varsòvia i a Kyiv».

P. S. – Comentant les informacions dels mitjans alemanys, Christian Mölling, del Consell Alemany de Relacions Exteriors, diu: «Ens han presentat una peça, però no sabem quantes peces té el puzle. Són 50 peces, 500 o 5.000? ».