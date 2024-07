Raimon Obiols: L’apunt del dia/355 (Les deportacions de Trump)

A la Convenció republicana, Trump va parlar durant una hora i mitja: quinze minuts de text precuinat amb teleprompter, i la resta improvisant. Naturalment, va comentar l’atemptat: «Sóc davant vostre en aquest escenari només per la gràcia de Déu totpoderós (…) El metge de l’hospital em va dir que mai no havia vist res semblant, i ho va anomenar un miracle (…) Se suposa que no hauria d’estar aquí, se suposa que hauria d’estar mort. Per sort o gràcies a Déu, molta gent diu que és gràcies a Déu, encara sóc aquí (…) Vaig tenir Déu al meu costat» («I Had God on My Side»). Que va tornar a néixer és evident. La dreta cristiana hi ha vist la ma de Déu («El món ha vist un miracle»), i ell ho aprofita a fons.

En el seu discurs només mencionà una sola vegada a Biden («Si sumes els deu pitjors presidents que hem tingut, no han fet tant de mal com Joe Biden»). Repetí els tòpics coneguts: li van robar les eleccions el 2020, Europa i Xina s’aprofiten sense escrúpols dels EUA, amb ell de president Rússia no hauria envaït Ucraïna, l’economia del pais va fatal, la inflació galopa, etc.

S’estengué parlant de rebaixes d’impostos, de crims i, sobretot, de deportacions massives d’immigrants (amb gran entusiasme dels prop de 12.000 assistents, molts dels quals brandaven cartells de «Mass Deportation Now», «Deportació massiva ara»). Trump els va prometre «la més gran operació de deportació en la història d’aquest país». Va dir que la criminalitat ha baixat en països de l’Amèrica Central com El Salvador perquè «estan enviant els seus assassins als EUA» (arribà a parlar d’Hannibal Lecter, el seu psicòpata preferit, per dir que els països llatinoamericans «ens estàn enviant els seus assassins, els seus psicópates, els sus dements. Els alliberen de les presons i els manicomis i ens els endossen»).

El 2022, segons estimacions del govern, hi havia uns 11 milions d’immigrants sense papers als Estats Units, i vuit de cada 10 hi eren des de feia més de deu anys. Trump va parlar, en el debat amb Biden, de 18 milions d’«il·legals», sense donar fonts. A la convenció republicana ha parlat de 20 milions.



Trump no ha aportat detalls sobre els seu pla de deportació massiva, però els experts diuen que la operació seria molt complicada i enormement costosa; de fet, pràcticament impossible. Cada inmigrant detingut té un cost anual d’uns 54.750 dòlars. Molts provenen de països que es neguen a rebre’ls de tornada. No poden ser expulsats del país immediatament i el Tribunal Suprem ha dictaminat que no poden romandre detinguts il·limitadament a l’espera de la seva expulsió.

Hi ha, a més, les greus conseqüències econòmiques. Setze premis Nobel d’economia han advertit en una carta col·lectiva que la combinació que proposa Trump («menys impostos a les grans corporacions + política monetària laxa + deportació massiva d’immigrants sense papers») causaria un desastre econòmic, amb una notable contracció del PIB i un augment de la inflació (no sols als EUA). Adam Tooze diu que «ningú pot contemplar seriosament el xoc per a l’economia nord-americana d’eliminar el 5 per cent de la seva força de treball».