Raimon Obiols: L’apunt del día/391 (Quatre notes ràpides: Aznar, Hamburg, Noruega, Tusk)

Aznar i Trump

Veiem coses insòlites. A Espanya, les desqualificacions més dures i personals contra Trump no surten de l’esquerra sinò del PP. Fa poc, González Pons titllà Trump, en un article a Las Provincias, de «macho alfa de una manada de gorilas». Ara la FAES, en una nota probablement inspirada per Aznar, s’ha referit a Trump com «el client de Stormy Daniels». El motiu d’aquests vituperis potser no és degut a consideracions d’alta política (almenys en primera instància i amb tots els respectes a Ana Palacio). És inevitable pensar que és degut al despit d’Aznar per l’explícit suport de Trump a Vox a la recent conferència de les dretes radicals a Washington («Quin gran tipus el líder del partit Vox d’Espanya, Santiago Obescal. Gràcias, Sandiego. Gran feina la que estàs fent!», va dir Trump). Aznar se sent traït. Després de tants esforços!

Hamburg

El SPD va recollir ahir el 33,5% dels vots en les eleccions al parlament d’Hamburg, seguit de la CDU (19,5%), dels Verds (17,5%), Die Linke (11,5%) i AfD (8,5%). Ni els liberals ni la BSW van aconseguir representació. L’alcalde, el metge Peter Tschentscher, que va succeir en el càrrec a Olaf Scholz, és popular a la ciutat.

«No Fuel to Americans!»

«Els submarins nord-americans desplegats a la costa de Noruega hauran de trobar un nou proveïdor de combustible. En una publicació de Facebook el dissabte 1 de març, Haltbakk Bunkers, l’operador líder als ports noruecs, va dir que deixava “immediatament” de subministrar als vaixells de la Marina dels Estats Units. Una decisió presa arran d’«el merder més gran que mai ha estat presentat en directe a la televisió per l’actual president nord-americà i el seu vicepresident» (llegit avui a Le Monde). El febrer de 2022, després de la invasió d’Ucraïna, la companyia havia deixat de proveir els vaixells russos.

Tusk fa comptes

Donald Tusk va dir ahir a Londres: «Cinc-cents milions d’europeus demanen a 300 milions d’americans que els protegeixin de 140 milions de russos. Saben comptar? Doncs comptin vostès mateixos».