Raimon Obiols: L’apunt del dia/201 (Els morts a Ucraïna)

Morts a Ucraïna

20 d’agost de 2023

El nombre total de soldats ucraïnesos i russos morts o ferits des de l’inici de la guerra a Ucraïna s’acosta als 500.000, segons una crònica d’ahir del New York Times, que cita funcionaris nord-americans que van demanar l’anonimat. Les víctimes russes serien 300.000 (uns 120.000 morts i uns 170-180.000 ferits). Les víctimes mortals ucraïneses s’aproparien als 70.000, amb un estimació d’uns 120.000 ferits. Les baixes s’haurien incrementat d’ençà de la contra-ofensiva de primavera llançada per les forces d’Ucraïna. Les fonts remarcaren que fer les estimacions és complex, perquè Moscou subestima el nombre de les seves baixes, mentre que Kíev no dóna xifres oficials. Una part important de les víctimes s’explica per la batalla de Bajmut.

Segons estimacions d’analistes citats pel diari, Ucraïna tindria actualment desplegats uns 500.000 soldats, mentre que Rússia en tindria 1.330.000, inclosos paramilitars i reservistes.

El NYT remarca que la xifra de militars morts a Ucraïna en un any i mig hauria superat la dels soldats nord-americans que van morir durant les gairebé dues dècades de guerra al Vietnam (uns 58.000).

P. S.- Sobre la guerra d’Ucraïna i altres temes, El País va publicar ahir una interessant entrevista a Josep Borrell («Putin está sacrificando su ejército y su pueblo para sobrevivir»).

Un altre punt de vista interessant sobre el conflicte d’Ucraïna es pot llegir en aquest article de John Mearsheimer («La obscuridad que se avecina: hacia dónde se dirige la guerra en Ucrania»).