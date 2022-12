Lluís Bonet Mújica: Serrat, “un home ben volgut i ben viscut”

Fill de pares humils i lluitadors, Joan Manuel Serrat confessa sentir-se “un home ben estimat i ben viscut”. El seu pare, Josep Serrat, havia estat un anarquista espanyol afiliat a la CNT ( Confederació Nacional del Treball, creada a Barcelona el 1910). La seva mare, Ángeles Teresa, quan els nacionals van entrar al poble saragossà de Belchite, va aconseguir escapar a Barcelona, on es va casar amb el Josep. A la casa on va néixer Serrat convivien perfectament la llengua castellana per part de la mare i la catalana per part del pare.

Per a l’imprevist però futur artista de paraules, música i rebel·lia, tot va començar el 27 de desembre del 1943, en un barri popular de Barcelona, el Poble Sec, a la falda de la muntanya de Montjuïc. Teòricament, era un barri de perdedors, perquè és on buscaven refugi els que estaven –com solia dir-se– amb una mà al davant i una altra al darrere. És a dir, en la més absoluta misèria i ­sense res menjable per emportar-se a la boca.

Com passava en aquells temps recuperats per Serrat en les seves cançons, la pantalla de les sales de cinema era l’única finestra oberta a un món que només es trobava en altres llocs, encara que cada sessió de programa doble vingués precedida obligatòriament del nodo ( Noti­ciario y Documentales Cinematográficos), que en teoria posava el món (l’autoritzat pel franquisme, naturalment) “a l’abast de tots els espanyols”, que estalviaven unes pessetes per poder pagar l’entrada, si bé més d’un intentava colar-se directament.

Serrat va deixar constància de tot això en la seva cançó Los fantasmas del Roxy , la lletra de la qual va escriure amb la col·laboració de Juan Marsé. El Roxy al qual feia referència era un cinema situat a la plaça Lesseps de Barcelona. Inaugurat el 1941, la seva pantalla desapareixia definitivament el 2 de novembre del 1969, després de travessar diverses etapes amb espectacles de varietats i programació doble.

Al seu àlbum Bienaventurados , el vintè de la seva carrera i editat el 1987, Serrat va cantar en castellà, amb direcció i arranjaments de Ricard Miralles, aquell tema sobre Los fantasmas del Roxy . El seu idil·li fílmic, propi de l’època, el portaria així mateix a situar-se davant les càmeres cinematogràfiques, dirigit per Antoni Ribas a Paraules d’amor (1968), en el guió del qual va col·laborar Terenci Moix. També va ser dirigit per Rovira–Beleta a La llarga agonia dels peixos fora de l’aigua (1970); per Jaime Camino a Mi profesora particular (1973); o de nou per Antoni Ribas amb una col·laboració en la problemàtica La ciutat cremada (1976), el rodatge de la qual va començar pocs mesos abans de la mort de Franco, el 20 de novembre del 1975.

En una de les diverses entrevistes que li vaig fer per a La Vanguardia, Serrat ens va explicar alguns records relacionats amb el que a l’època anomenaven cel·luloide: “Quan jo era petit i a les pel·lícules dels germans Marx la gent del meu carrer les anomenava astracanades, a mi aquestes pel·lícules m’encantaven. Em sentia estrany perquè anava al cinema on posaven dos llargmetratges amb set talls entre el ‘ No-Do al alcance de todos los españoles ’ i els dibuixos animats. Els germans Marx m’entusiasmaven. Vaig descobrir Groucho dient amb la seva sorna habitual i movent el cigar als llavis: ‘ Senyora, m’agrada tot de vostè… menys vostè’.

Eren temps tumultuosos, amb amistats que podien acabar en odis, o viceversa, o simplement irregulars. Com la de Serrat amb el no menys emblemàtic Raimon, nascut a Xàtiva el 1941. Van estar units o molt desunits segons les circumstàncies. En una actuació l’any 2010, Raimon va dedicar una cançó a Serrat quan aquest estava en un delicat estat de salut, “perquè es restableixi i aviat torni als escenaris”, i el públic va respondre amb un fort aplaudiment.

En una entrevista, Serrat declarava sentir-se “un home ben estimat i ben viscut, perquè he tingut un ofici que m’ha permès conèixer el món i conèixer gent magnífica”. En el terreny més sentimental reconeixia: “L’amor m’ha tractat molt bé, els meus fills estan sans i tinc cinc nets que m’estimen i jo els estimo. Ah, i la Yuta”. Es refereix a la seva dona, Candela Tiffon, quinze anys més jove que ell i model publicitària. Es van conèixer a Barcelona mentre ella estudiava a la universitat i el 1978 es van casar pel civil. Tenen dues filles: la María, nascuda el desembre del 1979, i la Candela, que va venir al món la tardor del 1986. La María va estudiar Farmàcia i Periodisme i durant un temps va treballar com a periodista esportiva. El 2011 va conèixer l’entrenador australià Stuart Smith, amb qui es va casar sis anys després. Tenen dos fills, l’Oliver i el Nicholas, i ara viuen a Austràlia, on ella ha desenvolupat la seva altra gran passió: el ioga. Candela Serrat és actriu de teatre i sèries de TV; casada amb l’actor Daniel Muriel i mare d’una filla. El Queco, el fill gran de Serrat, va néixer el 1969, fruit d’una relació anterior del cantautor amb la model Mercedes Domènec. El Queco es dedica a la producció audiovisual i s’ha mantingut sempre en un segon pla. La seva filla Luna, en canvi, triomfa com a influencer .

Serrat recorda que quan amb prou feines era un nen, cantava per cantar. No entenia exactament els mals del franquisme, ni tampoc els reclams independentistes. “ Cantava, jugava amb els amics i amb això era feliç”. En aquesta infantesa innocent també gaudia de l’escola, com un complement perfecte de la criança per part dels seus pares. Però, mirant aquella època en retrospectiva qualifica aquell temps com un dels més “foscos”.

El creador de Paraules d’amor o l’àlbum Dedicado a Antonio Machado, poeta, que va disparar la seva popularitat en llengua castellana, perdura gràcies a la seva obra en l’imaginari col·lectiu de moltes generacions. I probablement ho seguirà estant. Amb la seva proverbial jocositat, ell ho explica així: “Hi va haver un català, universal i meravellós, anomenat Francesc Pujols, que deia: ‘Arribarà un dia en què els catalans, només pel fet de ser-ho, anirem pel món i ho tindrem tot pagat’”. Bé, tampoc no és exactament això, però Serrat admet amb humor: “Sé que si em presento a qualsevol casa, em convidaran a dinar i posaran la vaixella dels diumenges. Em consideren un més de la família! La gent em tracta molt bé”. Continuen fent-ho, es presenti tot sol Joan Manuel Serrat o en companyia del seu amic Joaquín Sabina, com adequadament reflecteix el documental de Francesc Relea titulat El símbolo y el cuate.

Serrat va començar la carrera artística el maig del 1965 actuant en públic com a membre número tretze d’ Els Setze Jutges, llegendari grup impulsor de la nova cançó, el nom del qual, com se sap, al·ludia a un popular embarbussament utilitzat com prova per saber si una persona pronunciava realment bé el català: “Setze jutges d’un jutjat mengen fetge d’un penjat ”. Però la popularitat i les gires de Joan Manuel Serrat, en solitari o formant parella amb Sabina sota el títol Dos pájaros de un tiro , han travessat continents. El cantant ha defensat sempre la llengua paterna (català) i la materna (castellà), i el 1968 va renunciar a participar al Festival d’ Eurovisió si no cantava en llengua catalana, la qual cosa fins i tot el portaria després a l’exili durant algun temps.

“Hoy puede ser un gran día, / plantéatelo así, / aprovecharlo o que pase de largo, depende en parte de ti”. Així ho cantava en una de les seves cèlebres cançons i així s’ho tornarà a plantejar el proper 27 de desembre, quan s’acosti més a la categoria d’octogenari (abans gairebé una proesa; actualment un altre esglaó en l’escala de la vida). Però Joan Manuel Serrat sempre ho ha tingut molt clar: per això, ja fa temps, va crear aquest agut aforisme: “No pesen els anys, sinó els danys”.

Quan Manuel Vázquez Montalbán va morir el 18 d’octubre del 2003, Serrat va dir que tenia “la sensació d’haver-se quedat orfe. Com quan un es queda sense una referència essencial. Érem amics i ens estimàvem. És un dels autors que m’ha escrit coses més boniques i que més he agraït, especialment per la seva franquesa. Recordo, per exemple, un llibre que va escriure sobre la nova cançó que era molt complet. I recordo molt uns interessantíssims articles publicats el 1971 a la revista Triunfo . Ens agermanaven moltíssimes coses. Els dos érem xarnegos i de barri. Ens agermanaven el Barça, el bon menjar, el cinema, la literatura. El Manolo ens va posar el llistó molt alt com a ésser humà”.

Serrat no ha presumit mai de les seves accions en el vessant més humà i benèfic. Sempre recordaré que durant una gira per l’Argentina en la qual el vaig acompanyar per realitzar un ampli reportatge, es va girar d’esquena als qui anàvem amb ell perquè no poguéssim veure com li donava menjar a un nen que vivia al carrer. Donava suport als més necessitats i possiblement vaig sentir vergonya pròpia per la seva riquesa personal i social quan transitava per aquells llocs on imperava la misèria. El Nano sempre intenta auxiliar els desnonats per la vida i per una societat que tanca els ulls davant la ignomínia regnant. Una cosa que en el seu cas de figura immensament popular, resulta difícil però no impossible.

La seva dedicació vinícola és una altra de les passions que l’acompanyen. Com ell indica, l’atracció enològica va sorgir aviat perquè “els meus avis materns aragonesos eren gent de camp i els paterns també… Tots formaven part d’agricultures de supervivència, però la nissaga de cellerers s’inicia amb mi. El meu avi matern elaborava el seu propi vi al poble, als anys trenta, per a l’autoconsum. Aleshores, a les famílies, es feia el vi com es feia l’oli o el sabó o tantes altres coses”.

Abans de llançar-se a la seva vocació musical, Serrat va cursar el que llavors s’anomenava Peritatge Agrícola. Només tenia setze anys i el seu camí semblava ser aquell. Es va llicenciar però aviat s’adonaria de l’escàs futur a què podia aspirar. “La majoria dels meus companys de curs tenien terres o un futur planificat. Jo em vaig trobar amb un avenir en el qual les ofertes de treball es reduïen a vendre maquinària agrícola, herbicides, pesticides… I, francament, era una sortida bastant decebedora per a mi. Així que em vaig abocar a la investigació: vaig ingressar al Consell Superior d’ Investigacions Científiques i vaig estar treballant al Centre Pirinenc de Biologia Experimental, a Jaca. Alhora vaig començar a estudiar Biologia i fer les meves primeres passes en la música. En un moment determinat, el camí de la música va ser el que més em va atreure i, afortunadament, el que m’ha ofert una possibilitat de realitzar-me, de descobrir el món, d’expressar-me i de mantenir sempre encesa l’ espelma de les il·lusions”.

El negoci vinícola li ha reportat victòries i derrotes de caire econòmic, però pensa que el vi “té una presència en la vida de tot ciutadà d’aquest país. Apareix puntualment en alguna cançó, però la veritat és que, per a mi, ha estat un company i una ajuda en l’elaboració del meu cançoner i jo soc un desagraït que no li ha dedicat cap cançó. Però encara hi soc a temps...”.

Aixequem per tant una copa plena de sentiments cap a Joan Manuel Serrat, el Nano, moltíssim més que una simple figura ornamental en el petit món de la fama ancorada en la ignorància i la falsedat.

La Vanguardia