Grup Pròleg: Baixar del tigre…?

La “nova política”

Un dels elements característics del moviment independentista a Catalunya ha estat, a diferència d’altres casos, la seva divisió política. Mentre el partit escocès, posem per cas, no ha de retre comptes davant d’un altre partit similar, els partits catalans tenen por que altres partits del moviment els critiquin, els denunciïn o els cridin “traïdors“. De manera que el PDeCAT ha de prendre precaucions davant ERC, ERC davant la CUP, tots ells davant la Crida, etc .; i el resultat és el bloqueig de les posicions polítiques.

Però al costat d’aquesta divisió, diguem-ne, “horitzontal“, entre forces polítiques que són alhora aliades i competidores, ha aparegut amb força una divisió “vertical“, una divisòria que contraposa als representants polítics i “la base“, el poble , “la gent“. Ja no es tracta només d’entitats com Òmnium Cultural o l’ANC, que intervenen de manera activa i influeixen en opcions i en decisions estratègiques, sinó un col·lectiu més ampli, format per periodistes i opinadors, activistes locals, xarxes socials, comitès d’acció poc formalitzats, grups de base i entitats similars. Com el cor en les tragèdies gregues, intervenen, jutgen, critiquen i assenyalen amb el dit; i com el cor, les seves opinions són canviants, poc previsibles però alhora molt determinants de l’acció dels protagonistes. Les declaracions dels encausats i d’alguns dels testimonis més ben informats en el judici al “Procés” d’aquests dies han mostrat com, per exemple, l’opció final del president Puigdemont per no convocar eleccions en els dies crítics d’octubre de 2017 es va decantar per la pressió dels manifestants de la plaça Sant Jaume, les amenaces d’alguns alcaldes del seu propi partit i un famós “tweet” d’un portaveu d’un altre partit.

Això sintonitza amb un tret més general de la política espanyola, i fins i tot de més enllà: el descrèdit de les velles maquinàries polítiques de partit ha conduït al sorgiment, no ja de nous partits, o de plataformes polítiques més soltes i menys rígides, sinó a la generació d’una polifonia de veus que, amb més o menys informació i sense el deure d’assumir responsabilitats per les seves opinions, animen, insulten o vociferen l’actualitat política, fan sentir les seves veus i condicionen fortament les formes i els continguts de les accions polítiques. Si en el nostre 15-M això es va materialitzar en les multituds que es van reunir en assemblea permanent en les places de les ciutats, a Itàlia això va portar al Moviment “5 estrelles“, un partit sense locals ni publicacions, sinó amb només una pàgina web, de l’ mateixa manera que “La República en marxa” de Macron a França es va constituir i es va convertir en el partit guanyador de les eleccions presidencials, mentre a Espanya el 15-M va constituir el brou de cultiu del sorgiment de Podem, partit sense seu però amb Telegram. I, amb tots els matisos del cas, l’estil presidencial de Trump no queda lluny de tot això.

A lloms del tigre

El que s’ha anomenat “nova política” ha constituït així un llenguatge i un estil diferents al de la política tradicional; és d’hora per saber si es tracta d’una victòria definitiva o d’una moda passatgera, però la veritat és que la vella política segueix acomplexada davant les noves formes, i que aquestes s’han anat imposant.

En el cas de la política catalana, això crea una situació de bloqueig generalitzat, tant en els partits com en l’acció de govern de la Generalitat, que porta a vegades a pensar en el refrany xinès: “Es pot viatjar ràpid a lloms d’un tigre però el difícil és baixar sense ser devorat“. És a dir: el suport incondicional d’un ampli sector popular constitueix una enorme força de suport, però alhora un límit (i, potencialment, un rival) quan el xoc amb la realitat obliga a reconsiderar les pròpies posicions i a plantejar un possible canvi d’orientació, per mínim que sigui. És a dir: el que podria ser “baixar del tigre” és vist com impossible per la por a la reacció contrària de qui va creure, amb la fe del carboner, en els plantejaments previs. Seguim cavalcant, o el tigre ens pot devorar.

Pot ser que aquesta actitud subvalori la societat catalana; pot ser que siguem més madurs, raonables i comprensius del que es creu. És interessant recordar que els sondejos anuals de l’ICPS troben una diferència estable entre els que declaren que els agradaria que el Procés portés a la independència de Catalunya (al voltant del 35% dels enquestats), i els que creuen que efectivament acabarà així (un 16% del total).

Aquestes variacions poden explicar el que ha passat al Quebec. A principis d’aquesta dècada, un dirigent del “Parti Québécois” i exmembre del govern, François Legault, el va abandonar per formar un nou partit, anomenat “Coalition Avenir Québec” (és a dir, “Coalició Futur Quebec“, CAQ).

Reunint alhora federalistes i sobiranistes, però rebutjant la hipòtesi d’un nou referèndum, el partit de Legault va passar d’uns resultats mitjans (només uns 20 diputats a les eleccions provincials de 2012) a un èxit espectacular l’octubre passat, sent el primer partit amb un 37% dels vots, el que (magnificat pel sistema electoral) els ha donat una majoria absoluta al parlament, amb 75 escons sobre 125. Avui, el CAQ és el partit que governa al Quebec. Al revés, el “Parti Québécois“, durant molt temps el partit únic dels nacionalistes, ha anat perdent suport: des dels resultats superiors al 40% en els anys 90, a un 32% el 2012, 25% el 2014 i un modest 17% el 2018. Alguna conclusió …? Quina és la lliçó, si hi ha alguna? Un moviment com el del nacionalisme quebequès, massiu i enormement popular, capaç de generar una proposta política de gran atractiu, articulada en un llenguatge seductor (aquí va néixer, per exemple, l’expressió “dret a decidir“), després de topar amb el mur de els límits de la realitat, ha donat lloc a una nova força política, que s’ha dedicat a, simplement, dir la veritat als ciutadans. I aquests ni l’han rebutjat ni ho han considerat una traïció: el tigre ha considerat raonable el que deia el seu genet, i no només no ho ha devorat: li ha donat un suport majoritari. Un gir així no s’improvisa, ni té per què obtenir un èxit instantani, i encara menys en un context com l’actual, atrapats entre el judici als dirigents del Procés, el creixement de l’extrema dreta i dues convocatòries electorals; però serveix per fer entendre que és possible, i que els ciutadans de societats cultes i avançades poden estar disposats a veure descavalcar el genet sense devorar-lo.

El Grup Pròleg està format per Jordi Amat, Marc Andreu, Marga Arboix, Laia Bonet, Joan Botella, Victòria Camps, Joan Coscubiela, Jordi Font, Mercedes García-Aran, Gemma Lienas, Pilar Malla, Oriol Nel·lo, Raimon Obiols, Lluís Rabell, Joan Subirats, Marina Subirats, Josep M. Vallès.