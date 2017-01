Lluís Foix: El cas Vidal no és seriós

No sé si la dimissió del jutge Santi Vidal com a Senador per Esquerra Republicana perjudica o no el procés. El que importa en aquests moments és si el que ha anat dient pel país durant mesos sobre com es preparen les lleis de desconnexió és o no veritat. El govern ha negat les afirmacions de Santi Vidal dient que eren mentides. La vicepresidenta Neus Munté ho ha dit en una ràdio aquest matí i altres membres del govern, també.

L’argument que ha fet circular el president Puigdemont des del seu compte de twitter és que només el que diuen els responsables oficials del govern és fiable. D’acord. Però el que ha dit el jutge Vidal no es pot despatxar en unes declaracions radiofòniques ni en un parell de tuits.

Santi Vidal era senador per part del partit del govern. El que deia per varies ciutats del país ho coneixien molts. Se suposa que els serveis de la intel·ligència de la Generalitat n’estaven al corrent. Les intervencions eren públiques, es gravaven i els assistents somreien i mig aplaudien. El govern desconeixia les xerrades desinhibides de Santi Vidal? Qui ha facilitat la informació a Cristian Segura? No ho sé ni és rellevant. La prova del vídeo és prou irrefutable. Ho deia públicament i amb una total seguretat. No ho explicava tot per discreció, ens diu.

L’ex senador Vidal ja ha dimitit o l’han obligat a plegar. El que cal preguntar-se ara és si el que ha dit és veritat o no. Ha donat molts detalls. El més sorprenent, segons Vidal, és que el govern disposa de totes les dades fiscals de tots els catalans que ha obtingut de forma il·legal. Tontos no som, deia somrient en una de les gravacions. La pregunta és si el govern té o no té aquestes dades. I en cas afirmatiu com les ha aconseguit. Aquest punt no és només una qüestió política que aniria en favor o en contra del procés, això és igual, sinó que es una vulneració dels drets individuals dels catalans que tenen garantida per llei la privacitat de les seves qüestions fiscals.

Santi Vidal parla de la futura relació d’una república catalana amb la OTAN. També de que la seguretat del país està assessorada per un Estat estranger, no europeu. Ens diu que Carles Viver i Pi Sunyer té a les seves ordres unes onze mil persones que treballen per el traspàs cap a la independència. No ens ho pot dir tot, assegura, perquè seria com donar pistes a l’enemic que és Espanya.

Penso que seria pertinent que el Parlament demanés explicacions al president Puigdemont i a tots els consellers relacionats amb les activitats de Santi Vidal. Per transparència democràtica. Em sembla un error que s’hagi presentat la Llei de la Transitorietat al Parlament però que el seu contingut està en un calaix i no es coneix del tot, no fos cas que el govern espanyol se n’assabentés.

El problema no és si el procés en surt perjudicat o beneficiat sinó demanar explicacions al govern en seu parlamentària. Aquest episodi és fosc, trist i impropi d’un país políticament madur. Això no és seriós. L’astúcia la utilitzà Ulisses per guanyar la guerra de Troia. Però desprès va viure la seva vida navegant per la Mediterrània tot buscant Ítaca. En arribar, ens explica Homer en l’Odissea, va matar a tots els que pensava que l’havien traït que eren gairebé tots.

