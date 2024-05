Entre el primer centenar de signants del manifest «Ara, Illa. Ara, la Catalunya Social», que es va fer públic ahir, hi ha nombrosos universitaris: Josep Aguilera, catedràtic de Bioquímica, Marga Arboix (de Farmacologia, ex rectora de la UAB), Sergi Bonet (exrector de la Universitat de Girona). Xavier Navarro (Fisiologia, UAB), Agustí Segarra (Economia, URV), Carme Molinero i Pere Ysàs (Història), etc., i també sindicalistes: José Luis López Bulla (ex Secretari General de CCOO de Catalunya, CONC), Isidor Boix, Manuel Zaguirre (ex secretari general, USO Confederal), Josep Barceló (ex secretari general, USO Catalunya). Signa també l’ex fiscal Anticorrupció Carlos Jiménez Villarejo.



Aquest és el text del manifest:

Les persones sotasignades manifestem que donarem el nostre vot a la proposta política que encapçala en Salvador Illa, i per això cridem a concentrar-hi el vot d’esquerres. En diversos graus i no de manera homogènia, hem estat crítics amb posicionaments i actuacions dutes a terme pel PSC o pel PSOE, però hem arribat a la conclusió que cap altre proposta política pot posar-se al davant del Govern de la Generalitat de Catalunya per superar el nefast cicle polític del “Procés” i obrir un nou camí per avançar cap a la Catalunya social,

justa i solidaria que volem.



És hora de mobilitzar totes les energies del país per dur a terme un projecte de progrés i socialment transformador. És hora de fer possible un Govern de la Generalitat de Catalunya que centri les seves prioritats en el combat contra els efectes i les causes de les desigualtats.

Un Govern que es proposi el reforçament, ampliació i millora dels serveis públics. Un Govern que assumeixi una política d’interlocució directa de consulta, negociació i acord amb els agents socials i que promogui el diàleg social entre ells. Un Govern que impulsi una transició ecològica socialment justa i que sigui capaç de prendre decisions a curt, mig i llarg termini per combatre i pal·liar el canvi climàtic. Un Govern decidit a oferir una mirada feminista sobre el conjunt de les seves polítiques públiques. Un Govern decidit a combatre els discursos de l’odi, la xenofòbia i el racisme.



És hora de fer possible un Govern decidit a enfortir l’autogovern i que sigui la garantia per assolir un nou finançament més just i solidari. Un Govern que assumeixi conscientment el seu caràcter d’institució de l’Estat. Un Govern amb capacitat i voluntat d’incidir a la política del govern de l’Estat des d’una perspectiva progressista, federal i solidària, que sigui capaç de traduir positivament per a Catalunya les polítiques de progrés del Govern d’Espanya.

En el context de la Catalunya actual, la candidatura encapçalada per Salvador Illa és avui la més sòlida i la més capaç congregar i fer efectiva la voluntat de canvi i de progrés que respira el país. Representa una alternativa viable a les inèrcies paralitzants de la darrera dècada i al bloqueig amb el que especulen algunes formacions polítiques.

Fer possible el govern d’una opció nítidament progressista, davant d’una evident onada reaccionària, contribueix a falcar un govern d’esquerres al conjunt d’Espanya, que ha estat netament positiu per a les classes populars i treballadores i ha restablert un clima de diàleg i distensió a Catalunya, després d’anys de divisions estèrils. També llança un missatge, a les portes de les eleccions europees, sobre la

possibilitat de bastir amb èxit alternatives polítiques a l’emergència dels replegaments identitaris i de les forces reaccionàries.



Per tot això, les persones sotasignades fem una crida a concentrar el vot progressista i d’esquerres en la candidatura de Salvador Illa a la presidència de la Generalitat de Catalunya i obrir definitivament una

nova etapa a Catalunya.



Ara, Illa. Ara, la Catalunya social!

______________________________________________________________________

Aquesta és la llista del primer centenar de signants: