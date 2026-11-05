Salvador Sostres: Estimat Eduard Rivas
Estimat Eduard, són hores lentes són hores tristes que el temps s’ emporta, però que t’han fet malbé la vida. Els missatges del teu mobil que t’ha trobat la Policia no impliquen cap delicte ni molt menys cap enriquiment personal. Són acusacions que acabaran demostrant-se falses, injustes, però t’hauran fet un mal irreversible. l a més a més, quan per fi se sapiga la veritat, ningú no se’n farà ressò, no seràs notícia ni podràs recuperar el teu càrrec. El que t’està passant és el motiu pel qual a la gent de bona voluntat li fa una barreja de por i de fastic anar a la política. A tu no te’n va fer, ni quan vas ser alcalde ni quan el president et va demanar que anessis a ajudar-lo. Vas ser valent. Vas ser generós. I vas acceptar el repte de posar-te primer al capdavant del teu poble i després al capdavant del país per servir el teu president i servir-nos a tots nosaltres.
La manera com t’hem pagat ha estat aquesta. La més baixa, la més miserable.
Has tingut l’honor de dimitir per no perjudicar els teus companys de Govern carregant -los el pes de la teva imputació. Entenc que hagis dimitit. I entenc l’esperit exacte pel qual ho has fet. Però no m’agrada que te n’hagis anat. Al president tampoc no li ha agradat. No ens agrada perquè quan els bons us apagueu la foscor avança tant que arriba un moment que ja no sabem com tomar a la llum.
La gran llum del món de les persones boniques com tu que ens ajuden a ser millors. La gran llum del món que és la teva dedicació, la teva passió i les teves ganes de fer-nos la vida més fàcil. Em sap molt greu que hagis plegat. Em sap greu per tu, perquè no has fet res per merèixer aquest final tan poc falaguer. Però també em sap greu per mi, pels meus amics, per la meva família, per tots aquells que estimo i tu ens has fet un país més habitable i més possible.
Jo he escrit molts missatges com el teu.
A mi, com a tu, també em demanen moltes coses. De vegades coses del diari, de vegades coses dels meus amics i de vegades també coses que tenen a veure amb al-guns carrecs públics.
Jo procuro ser sempre amable en les respostes, donar una mica d’esperança als altres, i veure després si puc fer alguna cosa per ajudar-los. No sempre es pot, prou que ho saps, i prou que ho sé, però de vegades per calmar la impaciência de la persona que m’escriu li die: no t’amoïnis que jo me’n cuido, i de vegades tu i jo sabem que aquesta frase té més de cortesia voluntarista que de contingut executiu. Això és el que t’ha passat a tu, com m’hauria pogut passar a mi. És ridícul que per un missatge que ja es veu que no va enlloc pugui acabar una carrera política tan brillant com la teva.
Si persones d’una bondat tan indiscutible com la teva, si persones d’una integritat tan rigorosa i fora de qualsevol dubte com lateva han d’acabar aix, al final estem demanant a crits que només vinguin a la política els cínics i els que no tenen cap mena d’escrúpol. També per això em sap greu que te’n vagis. També per egoisme, perquè sense tu ens queda un món pitjor.
Si una persona com tu no pot continuar a la política catalana vol dir que la política catalana és molt poc honorable i està ab-solutament mancada d’esperança.
Has fet una feina extraordinaria. Has multiplicat els pans i els peixos del tempsi de l’abast d’un president que gracies a tu ha pogut fer molta més feina de la que s’imaginava. I ha pogut fer-la sabent que al costat hi tenia algú que l’ajudava en els moments de dubte i cansament.
Als periodistes també ens has ajudat a fer la nostra feina, a fer -la ben feta, no ens has enganyat mai. Potser no sempre ens has dit tot el que sabies, però no has traficat amb la informació i el que ens has explicat ha estat sempre absolutament cert.
No ens has enganyat. Això és molt important perquè vol dir que ens ha respectat.
Com vols que ara jo cregui allò de què se t’acusa si tu dius que no és veritat? Hi ha coses que sé que no has fet perqué no són com tu ets.
Vas ser un molt bon alcalde d’Esparreguera i el teu poble et va estimar i votari has estat un molt bon cap de gabinet del president. I encara que aix pugui semblar poc discret, estic segur que al president no li ha de semblar gaire inoportú que avui expliqui l’anècdota de quan vas arribar a Palau i el president em va dir que em posés en contacte amb tu per no sé quin afer i jo li vaig preguntar si eres un que s’havia trobat i t’havia donat un càrrec o bé una persona de la més absoluta confiança i em va respondre que podia confiar en tu com en ell mateix. Des d’aleshores hem parlat, hem dinat, hem rigut, hem treballat, i tot ho hem fet molt bé i amb un alt sentit de la lleialtat.
Et vull donar les gracies, Eduard. Tot i que el president i jo haguéssim preferit que no ho fessis, crec que els motius pels quals has dimitit t’honoren. Hi ha qui ha dit que t’han fet fora iés una mentida més de moltes que s’han dit aquests dies sobre tu.
Espero que tu i el teu país us podeu tornar a trobar, i no ho dic perquè aviat trobis feina, que la pots trobar allà on vulguis i tan aviat com vulguis, sinó que ho dic pel teu país, el nostre país. Espero que et puguem retrobar i que ens puguem tornar a benefici de tenir un politic tan integre, valuós i generós com tu.