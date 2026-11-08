Salvador Illa: Memòria, llegat i país

Aquest divendres, 6 de novembre, a última hora del matí, vaig rebre un missatge de Guillem Tarradellas, nét del president Tarradellas, en què em comunicava la mort del seu pare, Josep Tarradellas i Macià, fill del president Josep Tarradellas i Joan. Va morir als 84 anys, després d’una malaltia que el va acompanyar els últims mesos de vida.
L’última vegada que vaig tenir ocasió de parlar amb Josep Tarradellas i Macià va ser el 18 d’octubre passat amb motiu de la inauguració oficial de la rehabilitació de la tomba del seu pare, a Cervelló. Era un diumenge plujós i ens vam trobar en un acte i en un espai que encamen molt bé l’esperit de la família Tarradellas: senzillesa, dignitat i perseverança al servei de Catalunya.
Així era també Josep Tarradellas i Macià, a qui vaig conèixer l’any 2021 i amb qui des d’aleshores mantenia trobades quan venia a Catalunya des de Suissa, on vivia, per compartir impressions sobre la situació del país i del món en general i per recordar el nostre admirat Romà Planas i Miró, delegat especial del president i un dels meus mentors polítics.
Josep Tarradellas i Macià va néixer el 30 d’agost de 1942 a Saint-Raphael, a la Costa Blava, en plena Segona Guerra Mundial. Va néixer i va créixer a l’exili, en una família que va estar marcada per la derrota repu-blicana i per la voluntat de mantenir viva la Generalitat fora de Catalunya. El seu pare era aleshores secretari general d’Esquerra Republicana de Catalunya. Aquell mateix any les tropes italianes van envair el sud-est de França, i la família va haver de fugir per no caure presonera. La seva mare, Antònia Macià, i la seva germana gran, Montserrat, van passar a Suïssa amb ell, i hi van viure fins a finals de 1944.
Amb França ja alliberada, la familia es va instal-lar a la finca Clos de Mosny, a Saint-Martin-le-Beau, a prop de Tours. L’agost de 1954, quan encara no tenia 12 anys, el seu pare va ser elegit president de la Generalitat a l’exili. A partir d’aleshores, el president es va dedicar del tot a la políti-ca amb viatges constants a París, per tota a metropolitana i al’altrabanda de ic. Aquelles absències van unir molt el fill amb la seva mare. Antònia Macià va ser una figura fonamental en la seva vida, i ell sempre la va reivindicar.
De la Generalitat, l’adolescent que estudiava en un liceu de Tours en coneixia sobretot les tardes de diumenge. Les passava ajudant a preparar el Butlletí d’Informació de la Generalitat de Catalunya, una tasca poc agraida per a un noi de la seva edat. Amb els anys, no obstant, va anar prenent consciència de qui era el seu pare i de què representava. El 1965 va començar els estudis a l’Ecole Nationale Supérieure d’Electrochimie et d’Électrométallurgie de Grenoble (ENSEEG). L’estiu següent va posar els peus a Catalunya per primera vegada.
El 28 d’abril de 1973 es va casar amb Isabel Kauffmann a Sevrier. Lluny de la política, va fer de la ciència el seu ofici. Es va doctorar en ciències aplicades a la Universitat de Grenoble i es va installar a Suïssa, on va viure durant la resta de la seva vida com a professor universitari. A l’Escola Politècnica Federal de Lausana (EPFL) va ser professor, doctor, enginyer en ecotoxicologia, pioner i un referent mundial en química mediambiental.
A diferència del president, gairebé no va intervenir en el debat públic. Fora de les aules, tenia dues passions. Una era navegar amb el seu veler. L’altra, la música clàssica, que l’acompanyava des de molt jove.
La mort del president, el 1988, i la d’Antònia Macià, el 2001, el van portar a assumir el llegat familiar. Des del patronat, va impulsar l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià. El 2004 va rehabilitar el títol de marquès de Tarradellas, que el rei Joan Carles I havia concedit al seu pare el 1986, i en va passar a ser el segon titular.
Preservar i projectar el llegat del president Tarradellas és avui un deure de tots nosaltres perquè el seu patrimoni polític i històric és immens i imprescindible per entendre la Catalunya d’avui. És per això que aquest any celebrem l’Any Tarradellas amb motiu del cinquanta aniversari del seu retorn i de la restitució de la Generalitat de Catalunya amb un conjunt d’actes que Joan Esculies, comissionat pel Govern per organitzar-los, ha preparat amb cura i un alt sentit institucional.
Una celebració que el seu fill va poder viure amb satisfacció i alegria aquest 7 de setembre, dia que vam inaugurar al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat i que, malauradament, no podrà veure acabar.
Avui, la veritable dimensió del «ja soc aquí» que el president Tarradellas va pronunciar des del balcó de la Generalitat de Catalunya es torna collectiva per convertir-se en un «ja som aquí». Una exclamació que també era una crida a tots els catalans i catalanes a fer la feina que Catalunya demanava aleshores i demana ara: construir un país pròsper, humà i fraternal. Josep Tarradellas i Macià, descansi en pau.