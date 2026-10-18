Robert Reich: El gran diner contra el poble

D’aquí a dos dimarts, als Estats Units hi hauran les eleccions.
En realitat, no es tracta d’escollir entre dos partits. Al cap i a la fi, una xifra rècord del 45% dels electors nord-americans es defineixen ara com a «independents» i no s’identifiquen amb cap de les dues opcions. I la majoria dels qui encara ens descrivim com a republicans o demòcrates tampoc no sentim gaire devoció pel partit en què estem registrats.
Tampoc no serà una elecció entre l’esquerra i la dreta, tal com s’han entès aquests termes durant l’últim mig segle: una esquerra partidària d’ampliar la xarxa de protecció social i una dreta favorable a reduir impostos. Avui dia, les grans empreses volen més intervenció estatal en forma de subvencions, rescats, contractes públics a dit i un gegantí aparell militar i tecnològic.
La veritable opció és entre una concentració cada vegada més gran de riquesa i poder a dalt de tot —la classe multimilionària, els magnats tecnològics, Wall Street i la cúpula de les grans corporacions— o més riquesa i poder per a allò que abans era la classe mitjana i treballadora nord-americana.
En això consisteix, en el fons, la «crisi del cost de la vida». I és també la raó de la creixent preocupació del país per la corrupció.
Aquestes últimes setmanes semblava que els Estats Units estaven a punt de triar el segon camí: a favor del Poble i en contra dels Grans Diners.
Però els Grans Diners estan contraatacant. Elon Musk està injectant centenars de milions per donar suport als candidats republicans, tal com fan el sector de les criptomonedes, la indústria de la intel·ligència artificial i el super-PAC (1) de Trump, MAGA Inc. (juntament amb les seves plataformes afins).
Els «diners negres» —donacions anònimes de campanya que es canalitzen a través de les anomenades organitzacions sense ànim de lucre, procedents majoritàriament de grans fortunes i executius— també estan inundant el sistema.
Els candidats demòcrates estan sent superats en despesa en una proporció de dos a un pels super-PACs i els megadonants. Com no s’havia vist en cap elecció de meitat de mandat des de la vergonyosa sentència del Tribunal Suprem en el cas Citizens United, els Grans Diners van a parar gairebé exclusivament als republicans. A més, l’Alt Tribunal ha atorgat un avantatge addicional de despesa als republicans en permetre que els super-PACs coordinin estretament les seves accions amb els candidats.
A Texas, el candidat demòcrata James Talarico no ha acceptat diners de cap PAC corporatiu; té un exèrcit de voluntaris fent campanya porta a porta i ha acumulat un dels fons de petits donants més grans d’aquest cicle electoral. En canvi, el seu oponent, Ken Paxton, depèn pràcticament en exclusiva dels 158 milions de dòlars que li ha proporcionat Musk a través d’un super-PAC republicà.
Aquest enorme flux de diners cap als republicans no està sotmès a cap mena de supervisió regulatòria, ja que la Comissió Federal d’Eleccions (Federal Election Commission) no té el quòrum necessari i, per tant, es troba inoperativa.
A escala estatal, els Grans Diners s’estan afanyant a combatre les iniciatives populars orientades a apujar els impostos als més rics, com ara la Proposta 40 de Califòrnia, una taxa única del 5% als multimilionaris. Sergey Brin, multimilionari de Google, està destinant centenars de milions per derrotar-la. Gavin Newsom també s’hi oposa. En canvi, un altre aspirant californià a la presidència, Ro Khanna, en fa campanya a favor, cosa que l’honora.
Aquestes eleccions són el combat més clar fins ara entre el Gran Diner i el Poble. La despesa dels super-PACs i d’altres megadonants en aquests comicis de meitat de mandat és més d’un 50% superior a la de les eleccions del 2022, un cop ajustada la inflació.
M’agradaria tenir més confiança en la victòria del Poble. Els demòcrates van bé a les enquestes, però la demoscòpia falla quan es tracta de mesurar la influència dels Gran Diner. Molts electors dels anomenats «poc informats» són més susceptibles de deixar-se influir per la publicitat als mitjans i tenen menys tendència a respondre als sondejos o a dir la veritat als enquestadors sobre la seva intenció de vot.
Quan tot això acabi, si els demòcrates recuperen la Cambra de Representants i es queden a prop de recuperar el control del Senat, la seva prioritat hauria de ser expulsar el Gran Diner de la política —ja sigui mitjançant una esmena constitucional o el finançament públic de les campanyes (amb aportacions que millorin les petites donacions particulars)—, així com atacar la font d’aquests grans capitals aprovant un impost estatal sobre la riquesa.
Mentrestant: mantinguem la calma, donem suport a bons candidats, fem tot el possible per mobilitzar el vot i votem tan aviat com puguem.
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(1) Els super-PACs poden recaptar quantitats il·limitades de diners de particulars, empreses, sindicats, fons d’inversió i associacions.
Robert Reich: Big Money vs. The People