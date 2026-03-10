Raimon Obiols:L’apunt del dia/ 428 (Mercats i municions)
Trump va dir el dilluns que la guerra estava “pràcticament acabada“. Després va dir que no s’acabaria aquesta setmana. El dimarts, la Guàrdia Revolucionària iraniana va dir que serà Teheran “qui determini quan s’acaba la guerra.”
I els experts, què diuen? Alguns afirmen que el règim islàmic es troba en un estat de col·lapse terminal, que la seva cúpula ha quedat decapitada i que ja no existeix una direcció política, econòmica ni militar efectiva. Però molts no creuen en la caiguda immediata del règim i diuen que manté capacitat de resposta. Parlen d’una “guerra asimètrica”, amb drons iranians de baix cost (uns 30.000 dòlars) que obliguen a gastar míssils molt més cars (entre 3 i 5 milions de dòlars), i diuen que això podria fer que els Estats Units esgotessin els seus recursos defensius (míssils antimíssils) en unes setmanes. Hi ha un altre compte enrere: el tancament de facto de l’estret d’Ormuz planteja l’amenaça d’una crisi de l’economia global.
És impossible fer un pronòstic sobre la durada de la guerra. Però probablement està limitada per la capacitat industrial i de subministrament militar dels Estats Units, per la pressió dels països del Golf i per l’amenaça d’una crisi energètica i econòmica global. Antony Blinken, que va ser Secretari d’Estat amb Biden, ha dit que la durada de la guerra depèn de dues variables: “mercats i municions”.
En resum: la situació és demencial. A Europa, les reaccions són irrellevants, àtones (incloses les esquerres). Un element d’esperança, les posicions de Pedro Sánchez i d’uns pocs més: el canadenc Carney, Villepin, Lleó XIII, el norueg Jonas Gahr Støre, etc.