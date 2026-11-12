Raimon Obiols: El combat de novembre (6)/ L’Empastifada General

Ho va dir fa anys (el 2019) Steve Bannon, aleshores assessor de Trump: l’estratègia de la ultradreta consisteix en «to flood the zone with shit». Com traduir-ho? Potser amb un inevitable “inundar-ho tot de merda”, pel que demano excuses. Comentant l’eficàcia dels mètodes comunicatius del trumpisme, un columnista d’El Mundo va escriure aleshores: “Si el PP quiere sobrevivir debería empezar a hacerse respetar”.
Els MAR de servei van dedicar-se a estudiar la consigna de Bannon. No es tractava simplement de mentir; es tractava d’inundar-ho tot amb falsedats i provocacions, fins arribar al punt que tots plegats perdéssim, en conjunt, la capacitat o les ganes de distingir què és important, què és cert i què és mentida.
Quan el Covid feia molts morts a Madrid, la presidenta de la Comunitat va aparèixer a la portada d’El Mundo amb una cuidada foto d’estudi, que evocava clarament una imatge religiosa de la Verge dels Dolors, la Mater Dolorosa de la iconografia catòlica: vestit i fons negres, mans creuades sobre el pit, mirada greu i trista, un rostre a punt de plorar. No era únicament una paròdia del barroc religiós espanyol. Significava un menyspreu humà tan evident envers els morts de la pandèmia i les seves famílies, que les respostes indignades d’aquestes no van trigar, i la presidenta madrilenya del PP es va haver de mig excusar a la ràdio. Havia viscut una setmana molt dura, estava cansada i havia obeït indicacions dels assessors.
Ara, no sé si assessorada o no, ha demanat a Núñez Feijóo que, si governa, “acabe con la basura sindical”. La foto icònica, en aquesta ocasió, no ha estat d’ella, sinó una imatge generada amb IA on uns sindicalistes virtuals de CCOO i de la UGT s’afarten amb unes platasses de marisc, i també s’afarten de riure’s, se suposa, del populatxo al que enganyen.
Els mentiders reconeixen ni que sigui indirectament, l’importància de la veritat. Els empastifadors se’n foten del mort i del qui el vetlla, de la veritat i de la mentida. El seu objectiu és un altre: és imposar-se, provocar i provocar reaccions (com la meva en aquests moments). El seu objectiu aquests dies és que no es parli de la Vaga General sinó de l’Empastifada General. Que no es parli dels motius, del suport, de les reivindicacions de la vaga general, sinó de la seva empastifada de fotos i frases hispanotrumpistes.
D’un pintor escenogràfic i grandiloqüent de la seva època, Eugeni d’Ors deia que pintava “amb merda i purpurina”. Son els materials predilectes que usen Trump i el seu seguici, que inclou a les dretes espanyoles d’Abascal, Ayuso i Núñez Feijóo. El resultat de les eleccions de mig mandat als EUA mostren que l’ús i abús d’aquests materials acaba finalment produint nàusees a la majoria.
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