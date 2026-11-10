Raimon Obiols: El combat de novembre (5): Abascal a La Revuelta
De tant en tant, a Brussel·les, veig La Revuelta, a RTVE Internacional. L’altre dia hi era Pedro Almodóvar i en Broncano va aprofitar per anunciar que el dilluns següent aniria al programa Santiago Abascal, de Vox. Vaig pensar que l’entrevista seria interessant, i ahir me la vaig mirar. D’interessant, ho va ser, i molt. Va ser una gran lliçó, no principalment de política, sinó d’antropologia i d’història. L’antropologia, diuen els diccionaris, ès “l’estudi de l’ésser humà de manera integral, abastant tant la seva dimensió biològica i evolutiva com la seva diversitat cultural i social al llarg del temps”. Allà, a La Revuelta, hi havia dos arquetips perfectes del que ha estat, durant temps immemorial, l’història d’Espanya. Els de dalt, i els de baix. Els que han dominat i els dominats. Abascal representava perfectissimament el primer arquetip, “immutable el ademán”, amb respostes per a tot sense cap ombra de dubte o vacilació, permetent-se el luxe d’una bonhomia “campechana”, amb copets a l’espatlla i alguns pessics paternals i carinyosos. Calen unes quantes generacions per a obtenir aquest tipus humà.
Al davant tenia a David Broncano, sempre tan desimbolt, i ara sorprenentment acoquinat. Cal també una llarga transmissió generacional (dels pares, els avis, els besavis, com a mínim), un aprenentatge genètic, o de memòria induïda, d’una llarga història secular feta de desigualtat, obediència, revolta i càstig, per a entendre la perfecta naturalitat d’aquesta mutació instintiva del showman de La Revuelta, que passava del show a l’aquiescència, de la revolta a l’acceptació de l’ordre tradicional finalment reestablert, fruit de segles de domini del “macizo de la raza” i del encara hi han classes. Els de dalt, a dalt. Els de baix, a baix, com ha de ser.
I el públic? El públic s’havia transformat, havia retornat també al vell ordre de les coses, a la jerarquia de sempre. Acollí dempeus a Abascal, al crit de “¡Presidente, Presidente!”. Per un moment, vaig pensar en un miracle. Aquella jovenalla cridanera i exhuberant, irreverent i una mica surrealista de La Revuelta, havia tingut una revelació, s’havia convertit, havia vist per fí la veritat? Sols al final vaig deduir el que Broncano confirmà. El pacte havia estat canviar de públic: treure els de sempre i portar-hi la claca.
Ja ho deixà escrit Bertolt Brecht: “No seria / molt més senzill que el govern / dissolgués el poble / i n’elegís un de nou?”
Era millor que La Revuelta dissolgués el seu públic i Vox n’elegis un de nou, favorable. Ho van fer, diuen, per agència interposada. La selecció de personal rutllà com una seda.
Almodóvar, que havia anunciat que hi seria, no hi era, o les càmeres no el van mostrar. La sessió, més que almodovariana va ser berlanguesca.
El diàleg final fou el millor. Broncano, a Abascal: “No te deseo suerte, Santiago”. Abascal, a Broncano: “Yo a ti sí. La vas a necesitar”.
Tots la necessitarem.