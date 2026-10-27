Raimon Obiols: El combat de novembre (4): El PSC necessita un general Janones
El PSC necessita un general Janones
Lula ha guanyat les eleccions brasileres. Enric Juliana ha escrit a X que “la victòria de Lula da Silva al Brasil és impresionant, si tenim en compte el conglomerat de poder al que s’enfrontava.”
En el seu discurs de la nit del 25, Lula va denunciar la ingerència de les grans plataformes digitals nord-americanes en el procés electoral. La seva campanya havia acusat especialment Meta, propietària de Facebook, Instagram i WhatsApp, d’haver afavorit el seu adversari: “No podem acceptar que empreses gegantines guanyin milers i milers de milions sense pagar ni un sol impost en aquest país, mentre intenten orientar el resultat electoral.”
Ha dit que el seu país s’havia convertit en un defensor de la democràcia a escala internacional: “Dubto que Rússia, la Xina o els Estats Units disposin d’un exèrcit tan victoriós com el de la democràcia d’aquest país, com els soldats i soldades del nostre exèrcit”. És referia als activistes digitals de la seva campanya. La gran paradoxa és que -com admet gairebé tothom- la clau de la remuntada de Lula ha estat l’activisme digital dels afiliats del PT i dels simpatitzants.
A l’escenari on se celebrava la victòria electoral, Lula va va interrompre en un moment donat el seu discurs de la victòria per a cridar “al nou personatge d’aquesta campanya” i va donar una abraçada al “general Janones”. La multitud l’aclamà: “Janones, guerrer del poble brasiler!” Sense André Janones, un diputat del PT “convertit en general d’un exèrcit digital”, no s’entendria aquesta remuntada històrica. Ha aconseguit activar en grups de WhatsApp a quasi 11 milions de brasilers, i així ha aconseguit rectificar els algoritmes desfavorables a Lula i mobilitzar el vot a favor. Ha aconseguit que la comunicació digital de l’esquerra fes, en tres setmanes, el gran salt que no havia fet en molts anys.
Doncs bé: a Catalunya, el PSC necessita un general Janones.
La seva situació digital es pot resumir ràpidament amb aquestes xifres:
👉 A X, Salvador Illa té 122.232 seguidors, i Gabriel Rufiàn té 1.123.315 seguidors. (Jo en tinc 5.175).
👉. A Bluesky, Salvador Illa té 4.200 seguidors, i Gabriel Rufián té 47.600 seguidors. (Jo en tinc 760).
Em sembla que hi ha una necessitat (democràtica) de reequilibrar aquesta situació. Per bé que ha disminuït una mica aquestes darreres setmanes, el meu respecte per Gabriel Rufián és important. Però no crec que les seves idees i propostes siguin deu vegades més importants que les del president Illa (o 217 vegades més importants que les meves).
No ho assenyalo per cap motiu personal, que consti. Al contrari: tenir més d’un milió de seguidors en una xarxa social seria un malson que em produiria un vertigen insuportable, em paralitzaria mentalment i no em deixaria dormir. Si ho assenyalo és per un prurit semblant al que t’agafa quan veus un quadre torçat a una paret i el gest de redreçar-lo se’t fa pràcticament irresistible. Si ho indico és perquè estic segur que perdem una gran quantitat d’eficàcia, per despreocupació, per manca de sentit comú, per rutina. Les idees tenen conseqüències, i els memes, reels, stories, etc. a TikTok o a Instagram tenen una evident eficàcia de mobilització a curt termini (com s’ha vist al Brasil); però a la llarga no tenen gran cosa a fer, si no és fomentar la rutina i la indiferenciació.
A l’espai socialista es troba molt a faltar una opció decidida i constant i uns dispositius permanents per a difondre amb potència i amplitud les nostres idees i propostes, la nostra literatura política.
Posem-nos com a cas d’estudi: els articles de L’Hora, un modestíssim digital amb quasi dues dècades de constant persistència (un pur producte de l’activisme socialista voluntari i artisanal), són llegits per una mitjana d’uns 700 lectors. Per bé que la xifra es duplica i fins quadruplica cada vegada que es polemitza nominalment amb algun adversari polític, es tracta d’una difusíó mínima, per bé que no pugui ser considerada com qualitativament irrellevant (sobretot si es compara amb el contingut dels digitals antigament “processistes”, professionalitzats, amb recursos abundants i, en conseqüència, amb molta més difusió).
Sí, la nostra difusió és precària, molt precària. Fins i tot no seria estrany que molts afiliats i afiliades al PSC, o molts càrrecs municipals o parlamentaris socialistes, per no parlar dels responsables governamentals o sotsgovernamentals, enfeinats com estan tots ells en el seu dia a dia, estiguin totalment in albis de la nostra publicació. És dolent per a nosaltres, dolent per a ells i dolent per a la nostra causa.
Ara, de cara a les eleccions del 29-N, tenim l’oportunitat de fer un salt qualitatiu i quantitatiu i assolir xifres adequades a l’escala del nostre país, que no té 214 milions d’habitants com el Brasil, però té 8 milions de ciutadans i ciutadanes, en la seva inmensa majoria desconeixedors de la nostra publicació.
Que alguns d’ells la coneguin i la llegeixin, en bona part depèn dels nostres fidels lectors i lectores, als qui agraïm la difusió que fan a les xarxes dels nostres materials, i als qui demanem més clics addicionals, almenys fins al 28 de novembre. Tornem a una etapa en la que l’activisme militant es fa indispensable, al carrer i a les xarxes.
Però no ens enganyem: aquest imprescindible salt quantitatiu i qualitatiu depèn també, en gran mesura, dels qui tenen responsabilitats politiques i organitzatives en els distints àmbits del socialisme català. A tots ells els hi adrecem aquesta crida: necessitem un general Janones que ens ajudi a guanyar les futures batalles d’idees i de vots, començant per la més propera, la més imminent, la del 29-N.