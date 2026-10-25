Francesc Trillas: Una mobilització a l’alçada de la brutalització de la dreta

Una mobilització a l’alçada de la brutalització de la dreta
Davant la brutalització de la dreta espanyola (incloent-hi bona part de la catalana), cal una gran i eficaç mobilització per una democràcia inclusiva, que reuneixi vots des d’una esquerra radical seriosa fins a sectors partidaris d’un capitalisme responsable i d’un humanisme cristià. I al mig, una socialdemocràcia que faci autocrítica dels seus errors i prioritzi les condicions materials de vida i la dignitat de la majoria.
No contribueixen a una mobilització eficaç els qui han prioritzat els seus interessos personals per damunt de la necessitat de presentar candidatures conjuntes dissenyades de manera que no es perdi ni un sol vot progressista. Que Podemos hagi quedat reduït a una empresa de comunicació i el seu pacte amb ERC sembli una excusa per fitxar un influencer, posa el focus en positiu en l’anomenat Front Ampli i els Comuns, que, malgrat les seves limitacions, han tingut més coherència entre paraules i fets. L’electorat de cada circumscripció sabrà millor que mai a qui ha de votar al Congrés i al Senat perquè cap papereta sigui inútil ni vagi al servei de projectes personalistes.
Cal parlar de propostes i fets en polítiques laborals i d’habitatge, i no de plans provadament desacreditats d’autodeterminació i renda bàsica universal per a demà (exemples del populisme d’esquerres impossible de complir dels que parla l’expert italià Massimo Morelli), que només generen frustració (i, per tant, més vots per a l’extrema dreta, en un cercle viciós). Però el pes recau no només sobre els lideratges i les candidatures, sinó també sobre totes les persones demòcrates: no és temps d’equidistàncies ni de veure’s bonic al mirall per la “heroïcitat” de votar en blanc; és temps de mobilitzar-se i resistir a la onada nefasta que pretén envair Europa.
Per “brutalització” de la dreta espanyola entenc la presentació desacomplexada del PP davant l’electorat com a aliat de l’extrema dreta nostàlgica del franquisme i avui connectada internacionalment amb la Internacional Fosca que lidera Donald Trump, i de la qual formen part Netanyahu, Milei o Bukele, Una mobilització a l’alçada de la brutalització de la dreta aliada de sectors que pretenen buidar de contingut la Unió Europea, com Le Pen, Meloni o els neonazis de l’AfD, que actuen amb el suport oficial de l’administració Trump. Que persones com Felipe González, o col·lectius com Junts i la part de l’empresariat català que els dona suport, es mostrin equidistants entre això i la socialdemocràcia, ens produeix a molts tristesa i estupor.
De vegades s’abusa del terme “brutal” (com quan, sense adonar-se del que deia, un locutor de TV3 va dir que Quim Torra tenia una “cultura brutal“). Però fins i tot algú tan temperat com el Nobel d’Economia Jean Tirole l’utilitza diverses vegades al seu llibre amb Karine Van der Straeten, Économie du Désordre Mondial, per referir-se al comportament i a les decisions de Trump i Putin, davant de les quals Europa s’ha de protegir. La dreta espanyola, que ja no estava a l’avantguarda de les credencials democràtiques, s’està brutalitzant. Suposo que en parte perquè és la seva naturalesa, i en part per anar preparant l’opinió pública perquè no sorprengui tant el govern que formaran si arriben a tenir majoria.
En les campanyes electorals, les direccions dels partits ordenen repetir termes que retratin l’adversari de la manera que més convé a una estratègia, de vegades exagerant la realitat. Aquesta vegada, el PP i Vox s’han encarregat que no hi hagi cap mena d’exageració: de fet, pot ser que la caracterització que se’n fa es quedi curta a la vista del que pot passar si arriben a controlar el Govern espanyol.
Milei va venir a Espanya a dir-nos que érem una dictadura, mentre el PP divulgava anuncis repugnants passats de rosca (com fan els MAGA als Estats Units). El partit de la suposada dreta convencional presenta un candidat homologable a Vox com a principal estendard per la circumscripció de Barcelona i especulen amb cedir la candidatura del Senat per Girona a Vox. L’exagerat aquí és la realitat.
Es posen no ja en el solc, sinó a l’avantguarda de la dreta radical que lideren Trump i els seus tecno-oligarques, en col·lusió amb un Putin que ha declarat la guerra, cada cop menys híbrida, a la Unió Europea. Cal aprofitar la campanya electoral per recordar el que aquesta onada està propiciant en la ciència, en la cultura, per al clima, per a la protecció de tota mena de minories, per a les llibertats, per al projecte europeu. És una onada finançada per una oligarquia tecnològica que ha decidit no reduir, sinó aguditzar, les desigualtats per anar a un món segregat on només se salvin unes minories privilegiades.
Tant de bo aquesta mobilització es produeixi ara, a temps per a les eleccions del 29-N. Als Estats Units, ja s’està produint per a les eleccions de mig mandat (Midterms), generant un tsunami que pot arribar a l’altra riba de l’oceà. La causa de la democràcia, la justícia i la llibertat és la mateixa a banda i banda de l’Atlàntic. Com més aviat es produeixi aquesta mobilització, menys desgràcies i pèrdues de llibertat haurem de lamentar.