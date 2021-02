Ximo Puig: L’àngel de la història

Fa cent anys, el filòsof Walter Benjamin va comprar un quadre. L’havia pintat Paul Klee i es deia Angelus Novus. Aquella aquarel·la l’obsessionava. En aquell àngel paralitzat en ple vol, amb el rostre girat cap enrere, els ulls sortints i la boca oberta, Benjamin hi veia l’àngel de la història. “On nosaltres percebem una cadena d’esdeveniments –va escriure–, ell veu una catàstrofe única que amuntega ruïna sobre ruïna i la llança als seus peus”. Aquesta lectura sobre com el passat pot atrapar i paralitzar completament, sense permetre avançar ni recompondre les destrosses, és una metàfora de l’escenari postelectoral a Catalunya i el debat territorial que Espanya té pendent.

Què sorgeix de les urnes del 14- F? Primer, un guanyador que ha trencat els esquemes des de la serenitat, la gestió de realitats palpables i amb la mirada fixa en els ponts i no als murs. Segon, una societat on s’ha enquistat la fractura comunitària i alguns continuen arrissant aquell bucle d’entelèquies iniciat fa una dècada. I, tercer, un auge de l’extrema dreta que ha constatat la conseqüència lògica de tensar la corda uniformitzadora i centralista d’una manera irresponsable: sempre és preferible l’original a les còpies.

Hi ha un últim fet que mereix reflexió: magnificar victòries d’un 51%. És un greu error futbolitzar la política. Ni la societat la formen dos equips enfrontats ni una elecció és un partit on serveixen les victòries pírriques en el temps de descompte. Com es pot celebrar i sobredimensionar haver aconseguit, conjuntament, el 51% de vots en uns comicis en els quals ha votat menys d’un 54% de l’electorat? Com és possible veure ratificada una posició maximalista i rupturista havent obtingut 1,4 milions de vots en una terra amb 7,7 milions d’habitants?

Després d’una dècada de disbarats, esperpents i atzucacs, l’àngel de la història sobrevola Catalunya i es pot quedar, ullplàtic i immòbil, contemplant les destrosses. Tot i això, res no brolla de la malenconia, tret de la frustració. I menys ara, amb la pandèmia i el complex escenari econòmic i social postcovid. Catalunya ha de caminar cap endavant. Espanya també.

Les ruïnes del procés i les destrosses ocasionades per la falta de ponts clamen una solució. Aquesta dècada perduda ens ensenya quin camí no podem tornar a agafar. I no parlo només de Catalunya. Parlo del conjunt d’ Espanya.

Des del quilòmetre zero emana una retòrica i una política que estan engendrant una profunda desafecció cap a una certa idea d’ Espanya en molts punts de la península. Això no és Espanya. Ja ho advertia ­María Zambrano: “Tot extremisme destrueix el que afirma”. I aquella idea fictícia d’ Espanya, que no empatitza amb les Espanyes, ja ha destruït massa lligams emocionals.

No podem quedar atrapats entre les ruïnes dels verbs passats i els condicionals: ni el que va ser ni el que podria haver estat. L’ Angelus Novus de Klee ha de girar el cap i mirar endavant.

La pregunta és triple: quin país tenim? Quin país volem? Quin país és viable? De la resposta a aquesta cruïlla –per a Catalunya i per al conjunt d’ Espanya– s’ albirarà la via. Segons la meva opinió, urgeixen cinc impulsos territorials. Avançar cap a l’ Espanya cogovernada. Superar l’ Espanya macrocefàlica del centralisme ineficient. Aconseguir l’ Espanya equitativa del finançament just i l’harmonia fiscal. Atendre l’ Espanya invisibilitzada de tantes terres oblidades. I oxigenar l’ Espanya despoblada.

Ja n’hi ha prou de partits de ping-pong estèrils, carregosos i sense final. Ja n’hi ha prou de llepar-se les ferides i delectar-se en el sadisme. Si l’àngel de la història té ales és per volar. No penseu que ja ha arribat l’hora?

La Vanguardia, 22 de febrer de 2021