Xavier Vives: Carta tardana als Reis d’Orient

En anys recents hem vist fenòmens que pensàvem que no passarien mai. L’elecció de Donald Trump com a president dels EUA, de Jair Bolsonaro al Brasil, el Brexit, la coalició dels extrems populistes Lliga i Moviment 5 Estrelles a Itàlia, l’auge de l’autoritarisme al l’est d’Europa, l’annexió de Crimea per part de Rússia, la perpetuació de Xi Jinping a la Xina com a líder suprem, el cop d’Estat revertit de Tayyip Erdogan a Turquia…

No hi ha una explicació única del retrocés evident de la democràcia liberal al món. Un sistema que té moltes imperfeccions, posades ja de manifest pels clàssics grecs, però que és millor que els altres. Consisteix no només a decidir per majo­ries sinó a respectar les minories amb regles clares que protegeixin els més dèbils. El llegat de la crisi que comença el 2007 és molt pesat i malmet la confiança d’una bona part de la classe mitjana del món occidental que veu enfosquir-se les perspectives. Als anys trenta del segle passat va passar el mateix. S’hi afegeix que els beneficis de la globalització i de les noves tecnologies, que han estat molt grans, han generat una divisió entre camp i ciutat, entre treball manual i treball intel·lec­tual, entre gent amb menys i més nivell d’educació, que es trasllada en una visió del món tancada o oberta. Darrere de l’elecció de Trump, del Brexit, del populisme a Itàlia, de les armilles grogues a França, hi ha una part de la societat que percep que se l’ha deixat enrere. Encara pitjor, que els que tenen més educació i bons llocs de treball, i fins i tot part de l’esquerra benpensant, els menystenen per no ser prou ecologistes i feministes. Aquest sentiment va ser ben copsat, potenciat i explotat per la campanya de Trump i Steve Bannon a través de la manipulació de les xarxes socials, que s’han convertit en un instrument potentíssim per fer de les mentides veritats. És el somni de Goebbels, pel qual la millor propaganda és la que és invisible i que penetra sense que el públic s’adoni de la iniciativa propagandística.

Els anys 2019 i 2020 seran decisius en la consolidació o deteriorament de les democràcies liberals. El que passi als EUA en les eleccions del 2020 hi exercirà un paper clau. La política actual de Trump s’avé més amb les autocràcies que amb les democràcies. La seva visió és la d’un món de suma zero, on només hi ha guanyadors i perdedors. Els efectes de la presidència de Trump es fan notar en les guerres comercials, l’abandonament del control d’emissions, l’intent de fer naufragar la Unió Europea, el rebuig de la immigració i l’augment de la tensió amb la Xina. Es tracta de deixar de banda els acords multilaterals. En política interna el caos de l’Administració Trump ha arribat a cotes difícilment superables i deixa un llegat de divisió. Per exemple, qui es pot pensar que el controvertit i recent jutge del Tribunal Suprem Brett Kavanaugh serà imparcial? El desgavell de Trump ja està passant factura als mercats financers i pròximament a l’economia. El potencial disruptiu de la guerra comercial amb la Xina és notable però amb Europa encara ho pot ser més. Imaginem per un moment que un tuit del president Trump anuncia aranzels alts per als cotxes europeus (llegiu alemanys). Seria la guerra, les grans tecnològiques americanes patirien les conseqüències tal com està començant a passar amb el seu negoci a la Xina. Només faltava que Trump digués que vol interferir en la Reserva Federal i que el secretari del Tresor Steven Mnuchin assegurés que els grans bancs no tenien problemes de liquiditat quan ningú ho posava en dubte. El caos ­està servit.

A Europa les eleccions al Parlament Europeu del mes de maig seran importants i es veurà la força de la “dreta alternativa” patrocinada per Bannon que ja ha tret el cap amb força a Andalusia. I veurem si Emmanuel Macron aconsegueix sobreviure a l’embat de les armilles grogues, que certament afavoriran els extrems polítics i, temo molt, en particular l’extrema dreta. Macron s’ha oblidat que quan s’apuja, ­encara que sigui per raons ecològiques, un impost al dièsel que fan servir els que ­viuen a la ruralia i van justos per arribar a final de mes, cal proposar al mateix temps un esquema de compen­sació.

No són bons temps per a la Unió Europea, que va cap a la irrellevància malgrat que ja hagi quedat clar que no pot anar de la mà dels EUA. La manca de polítiques comunes en energia, defensa i noves tecnologies (com intel·ligència artifi­cial) i de capacitat d’estabilització davant crisis la fa molt vulnerable. A més, el Banc Central Europeu comença a desfer els estímuls monetaris en un moment de desacceleració econòmica. Afortunadament no sembla que una recessió global sigui imminent perquè la manca d’una política fiscal comuna a la eurozona i la limitada capacitat de maniobra de la política monetària no permetrien una resposta adequada.

La petició als Reis d’Orient és que els mecanismes de defensa de la democràcia funcionin, en particular els famosos checks and balances (contrapesos) als EUA, que la Unió Europea es desperti i posi sobre la taula propostes valentes per tirar endavant (a Espanya i a Catalunya en particular ens hi va molt) i, per no allargar-me, que la política econòmica es dissenyi tenint en compte sempre compensar els possibles sectors perjudicats.

La Vanguardia