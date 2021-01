Xavier Melero: El Rei i la Pasqua

El Rei va adreçar a l’exèrcit el tradicional discurs de la Pasqua militar. Ho va fer amb un d’aquells uniformes que li ­estan tan bé, folrat de medalles i bandes que celebren mèrits mis­teriosos i amb tota l’eloqüència que li permet el seu limitat registre interpretatiu. Un home ben plantat i taciturn llegint ­coses que ha escrit un altre, com ha de ser.

En aquesta ocasió, afortunadament, el seu parlament va ser tan rutinari com calia esperar. Perquè, i és una cosa que cal lamentar –principalment per part dels que encara no descartem l’opció monàrquica–, els últims temps hi ha massa expectació entorn dels discursos del Rei.

Entenguin-me, per regla general, els discursos d’un monarca constitucional han de ser peces oratòries pro­tocol·làries destinades a una glossa complaent o a la més cerimonial de les indiferències, i a la inexorable anàlisi per part de l’ ¡Hola! de l’abillament i els tocats dels assistents a la lectura.

Malauradament, aquesta noble i civilitzada tendència al badall tan sols es va veure interrom­puda el 2017, davant el conflicte civil ca­talà, quan, sens dubte assessorat per algun innominat lacai de Puigdemont, Felip VI va abandonar aquell exemplar home­natge institucional a l’avorriment i s’hi va voler posar de ple. Fins i tot avui, no deixa de sorprendre’m l’estupidesa que va suposar no haver reservat el Rei com la millor de les cartes per a qualsevol possible reconciliació entre els ciutadans de Ca­talunya. No haver-lo instat a propugnar en termes exquisidament neutrals la concòrdia de tots sense menysprear les legítimes aspira­cions d’alguns, per molt que aquestes no fossin compartides ni per la Corona ni per la meitat dels ciutadans de la comunitat. Una pena, en fi.

Però és veritat que els últims mesos s’espera massa dels discursos del Rei. S’as­pira, de fet, que siguin interessants, en el pitjor dels sentits del terme, quan tan sols havien de ser un ornament estètic i cerimoniós a la política del govern de­mocràtic de torn: una exquisida posada en escena, amb tot el glamur possible, de la majestat de l’imperi de la llei.

Segurament, això passa perquè la Co­rona es troba immersa en el contenciós reputacional ocasionat per l’anterior ­monarca, sospitós de determinats embolics financers que s’afegeixen a un his­torial certament amè, però escassament edificant, d’incontinència priàpica. Encara que a això últim hi hauríem d’estar acostumats, fent una mica de memòria de les nits de tango als bordells del lasciu i militarista Alfons XIII, el promotor del general ­Silvestre i de Primo de Rivera, i un home que, segons diuen els entesos, es va ficar al llit amb més dones que el Julio Iglesias dels mems.

També perquè, en última instància, és Felip VI qui resulta ser destinatari de les cartes i missatges de militars nostàlgics i turbulents (almenys de pensament), i la ciutadania sent una comprensible curio­sitat per la seva actitud davant aquestes missives. És la lògica aprensió que envolta tot allò relacionat amb l’exèrcit, aquesta organització que tan sols deu l’existència a la convicció –més que fundada– de la ­superioritat moral del pessimisme davant qualsevol candidesa sobre la bondat de l’home i de les nacions, que estaria, en aquests moments de la història, completament fora de lloc.

Els estats tenen exèrcits perquè no poden confiar raonablement que els altres estats i el submon del terrorisme no facin servir violència armada en el seu directe perjudici. Per res més. Això de mobilitzar-los per extingir incendis o desinfectar ­residències, per molt lloable que sigui, no deixa de ser un subproducte benèfic de la que és l’única raó de la seva existència: l’ús d’una força letal contra l’adversari quan així ho decideixi el govern consti­tucional.

Per això, després de la decepció del discurs de Nadal, un vol i dol de pa sucat amb oli farcit d’eufemismes i sobreentesos, faltava per veure què tenia a dir el Rei a unes forces armades posades maliciosament sota sospita no pels social-podemites ni pels nacionalismes disgregadors, sinó per alguns dels seus premiats membres.

El Rei, en aquesta ocasió, va estar a l’altura i va avorrir fins i tot les ovelles. Va venir a dir amb tota serietat que l’única legitimitat de l’exèrcit (igual com la seva) emanava de la Constitució i el va encoratjar en la circumspecció i en aquelles virtuts inexcusables en la gent d’armes: l’obediència i el silenci.

El militar d’una democràcia del segle XXI és un guerrer frustrat, sempre sota el control d’uns polítics amb qui pot no coincidir, la qual cosa no és més que el símptoma de la bona salut d’un ­país. El seu fat és el de ser dipositari d’armes costoses que possi­blement no s’arribaran a fer servir mai i que els ciutadans pagaran –juntament amb els seus emoluments– amb gust o resignació, tant se val. Ell, a canvi, acatarà la llei i callarà. I si ha de parlar algú, ho farà el Rei, amb el seu millor uniforme i amb la conformitat del govern sorgit de les urnes. És un tracte just, i no n’hi ha cap altre. I ­així ho va dir el Rei, soporífer, però al seu lloc.

