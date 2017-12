Wlodek Goldkorn: La veritat sobre la paraula feixisme

Era setembre de 1942, quan en una de les seves emissions a la BBC, Thomas Mann va contar als alemanys les notícies (les que en aquell moment podia tenir) sobre el destí dels jueus a Polònia i a la resta de l’Europa ocupada. Parlà del gueto de Varsòvia, dels trens plens de persones destinades a morir, del gas amb el qual s’efectuava l’assassinat en massa. Com a fill de l’època de la Il·lustració, el Nobel de literatura es pensava que explicar “com eren les coses“, anunciant “la veritat dels fets“, fent comprendre que la sang dels innocents cauria sobre el cap del poble dels botxins, portaria els seus compatriotes a un moviment d’indignació i rebel·lió; per salvar l’ànima i potser fins i tot la vida.

Avui, 75 anys després d’aquest discurs, 72 anys després de l’obertura de les portes d’Auschwitz i amb els feixistes que despleguen les seves banderes a les ciutats del Vell Continent (el renaixement del feixisme no és només un fenomen italià) sabem que un discurs inserit en una forma de pensament racional i racionalista, connectat amb la fe en la capacitat de l’ésser humà per estar del costat del bé, sempre que es conegui la situació, no és suficient per lluitar contra el feixisme.



I també sabem que la mateixa memòria i el testimoniatge són posats en qüestió. En poques paraules, el prejudici antifeixista sembla estar decandint-se.

Ágnes Heller, de 88 anys, jueva, filòsofa i tant testimoni de la Shoah com analista de la condició humana, diu: “No és suficient indicar el mal perquè la gent no el faci. La racionalitat no és suficient. Prenguem un nen: dir-li que no torturi un gat no és suficient, perquè el nen sempre pot respondre “li fa mal al gat, no a mi” ». Aleshores? “Aleshores hem de trobar la manera perquè el nen senti i no només sàpiga que no s’ha de fer mal. Per citar Pascal, hi ha les raons del cor “.



Entre les raons del cor que hem conreat fins ara hi ha les històries dels testimonis, els viatges als camps d’extermini, sobretot a Auschwitz, les imatges i pel·lícules referides a l’època nazisme. Tot, amb objectius pedagògics i d’advertència: això és el que fa el feixisme, per tant “mai més!“. No obstant això, els testimonis (a qui desitgem per una vida molt llarga) estan a punt de desaparèixer. Els viatges a Auschwitz sens dubte apropen a la dimensió de l’horror, però potser no són suficients per a que els estudiants de secundària que visiten el camp entenguin amb quanta facilitat es pot esdevenir víctima, però també botxí. Dan Diner, un historiador alemany i israelià, un dels més grans experts en els esdeveniments del segle passat i dels jueus, diu: “La Shoah significa el col·lapse del mateix ‘episteme’ d’Occident. Es tracta d’una catàstrofe que ha fet inútils i obsoletes les categories habituals amb què hem pensat i que ha tallat la relació entre causa i efecte ». La conseqüència és que avui, tres generacions més tard, ens decantem a veure només les coses que ens semblen “concretes“, incapaços, diu Diner, de crear metàfores, abstraccions, generalitzacions. Així, la paraula “feixisme” ens diu ara ben poc, si no és com a referència històrica. I a més, potser estem massa centrats en la narració de les víctimes.