Thomas Piketty: Respondre al repte xinès amb socialisme democràtic

Mentre el Partit Comunista Xinès commemora el seu centenari, els països occidentals encara malden per definir la seva actitud envers el règim de Pequín. Diguem-ho de seguida: la resposta correcta rau en el final de la prepotència occidental i la promoció d’un nou horitzó emancipador i igualitari a escala mundial, una nova forma de socialisme democràtic i participatiu, ecològic i post-colonial. Si s’adhereixen a la seva postura habitual de donar lliçons i al model hipercapitalista de sempre, els països occidentals poden tenir grans dificultats per afrontar el repte xinès.

Autoritari i opressor, el règim de Pequín té certament moltes debilitats. Segons el Global Times, el diari oficial, la democràcia a la xinesa, seria superior al supermercat electoral d’estil occidental, perquè confia els destins del país a una avantguarda motivada i decidida, seleccionada i representativa de la societat (el PCC té 90 milions de membres, el 10% de la població) i, en última instància, més profundament implicada al servei de l’interès general que el votant occidental mitjà, versàtil i fàcil d’influir.

A la pràctica, però, el règim s’assembla cada vegada més a una dictadura digital perfecta, tan perfecta que ningú no vol assemblar-si. El model de deliberació dins del partit és tant menys convincent que no deixa rastre a l’exterior, mentre que, al contrari, tothom pot veure cada cop amb més claredat l’establiment d’una vigilància generalitzada a les xarxes socials, la repressió dels dissidents i les minories, la brutalització del procés electoral a Hong Kong, les amenaces a la democràcia electoral a Taiwan. La capacitat d’un règim així per guanyar les opinions d’altres països (i no només dels seus líders) sembla limitada. Cal afegir el fort augment de les desigualtats, l’envelliment accelerat, l’extrema opacitat que caracteritza la distribució de la riquesa, el sentiment d’injustícia social que se’n deriva i que no es pot apaivagar eternament amb uns quants fugides d’estudi.

Malgrat aquestes debilitats, el règim té actius sòlids. Quan es produeixin desastres climàtics, no tindrà problemes per estigmatitzar les responsabilitats de les antigues potències, que malgrat la seva població limitada (al voltant del 15% de la població mundial pel conjunt dels Estats Units, Canadà, Europa, Rússia, Japó), representen gairebé el 80% de emissions acumulades de carboni des de l’inici de l’era industrial.

Més en general, la Xina no dubta a assenyalar que s’ha industrialitzat sense recórrer a l’esclavitud i al colonialisme, malgrat que ella mateixa en patí el pes. Això li permet sumar punts davant del que el món percep com l’eterna prepotència dels països occidentals, sempre promptes a donar lliçons a tot el món en el pla de justícia i democràcia, tot mostrant-se incapaços d’enfrontar-se a les desigualtats i discriminacions que els minen i pactant a conveniència amb tots els potentats i oligarques que els puguin beneficiar.

A nivell econòmic i financer, l’Estat xinès té uns actius considerables, molt superiors als seus deutes, cosa que li dóna els mitjans per a una política ambiciosa, tant a nivell nacional com internacional, en particular pel que fa a inversions en infraestructures i en la transició energètica. Actualment, el poder públic té el 30% de tot el que es pot tenir a la Xina (un 10% dels béns immobles, un 50% de les empreses), que correspon a una estructura d’economia mixta que no deixa de tenir una relació amb la que vam tenir a Occident durant el «Trenta anys gloriosos».

Per contra, és sorprenent observar fins a quin punt els principals estats occidentals es troben a principis de la dècada dels anys 2020 amb posicions patrimonials gairebé nul·les o negatives. Per manca d’equilibrar els seus comptes públics (cosa que hauria requerit una implicació més gran dels contribuents més rics), aquests països han acumulat deutes públics, tot venent una part creixent dels seus actius públics, de manera que els primers van acabar superant lleugerament els segons.

Siguem clars: els països rics són rics, en el sentit que els patrimonis privats mai no han estat superiors; són únicament els seus estats els que són pobres. Si persisteixen en aquest camí, podrien acabar amb una riquesa pública cada vegada més en negatiu, que correspondria a una situació en què els titulars de títols de deute no només posseeixen l’equivalent de tots els actius públics (edificis, escoles, hospitals, infraestructures, etc.). ), però també un dret d’aprofitament sobre una part creixent dels impostos dels futurs contribuents. Per contra, seria molt possible, com es va fer a la postguerra, reduir el deute públic de manera accelerada drenant els actius privats més alts i, així, donar marge de maniobra al poder públic.

És a aquest preu que es reprendrà una política ambiciosa d’inversió en educació, salut, medi ambient i desenvolupament. També és urgent alliberar els drets sobre les vacunes, compartir els ingressos de les multinacionals amb els països del sud i posar les plataformes digitals al servei de l’interès general. De manera més general, hem de promoure un nou model econòmic basat en l’intercanvi de coneixement i poder a tots els nivells, tant en empreses com en organitzacions internacionals. El neoliberalisme, cedint el poder als més rics i debilitant el poder públic, tant al nord com al sud, en realitat no ha fet altra cosa que enfortir el model xinès, així com el patètic neonacionalisme de Trump o Modi. És hora de passar a una altra cosa.

Le blog de Thomas Piketty, 13 de juliol de 2021