Roberto Della Seta: Glasgow, Greta i el bla-bla-bla

La lluita contra la crisi climàtica no acaba a Glasgow: aquest és el missatge més immediat que arriba de la conferència sobre el clima que acaba de finalitzar a la ciutat escocesa. No s’acaba perquè no hi va haver una “victòria“: els resultats de la cimera estan molt per sota del que es necessita per evitar que l’escalfament global superi el llindar crític –1,5 graus centígrads respecte als nivells preindustrials- , més enllà del qual el medi ambient i els costos socials i econòmics esdevindrien catastròfics per a la humanitat; i no s’acaba perquè ni tan sols hi va haver una “derrota” irreparable: la cita a Glasgow no va ser en va, ha marcat algunes passes en la bona direcció.

Sens dubte, els motius de la decepció són abundants. No hi ha una data concreta i compartida sobre el “quan” de l’eliminació del carbó i altres combustibles fòssils que són l’arrel de l’augment de l’efecte hivernacle, entre el 2050 invocat per Europa i els Estats Units i el 2060 o, pitjor, el 2070 – certament massa tard-, proposat per la Xina, l’Índia i Rússia. I no hi ha cap acord vinculant sobre els recursos financers disponibles per encoratjar una transició ràpida a l’energia verda, fins i tot dels gegants asiàtics en ple desenvolupament, i alimentar-la al “sud” pobre del món, que no pot assumir els costos en solitari. Aquesta responsabilitat recau primer en nosaltres, els “rics“: en termes absoluts emetem menys CO2, el principal gas d’efecte hivernacle, que la resta del món (només la Xina produeix més emissions que els Estats Units i Europa junts), però tots els europeus i tots els nord-americans. produeixen moltes més emissions que alteren el clima que un xinès o un indi, i incomparablement més que un bengalí o un africà.

Aleshores, té raó Greta Thunberg quan declara que a Glasgow, la política global va oferir el pitjor de si mateixa, posant en escena un “bla-bla-bla” buit? Té raó, sí: sens dubte els “grans” de la Terra han tornat a mostrar una obstinada incapacitat per entendre que els temps per vèncer la crisi climàtica no els decideixen els estats i els governs sinó la dinàmica objectiva i ara definida de “global”. escalfament”. Si a mitjans de segle no deixem de cremar carbó, petroli i gas natural, l’augment de les temperatures i les conseqüències climàtiques associades, començant pels fenòmens meteorològics extrems cada cop més intensos, freqüents i extensos, provocaran danys catastròfics. En general, el preu no el pagarà “el planeta”, que en la seva història ha viscut alteracions climàtiques molt més radicals que avui: serem nosaltres els humans, seran la nostra seguretat i el nostre benestar present i futur.

La Greta té raó, i el gran moviment juvenil del qual s’ha convertit en símbol fa molt bé estigmatitzant la profunda inadequació dels compromisos que han sortit de la Conferència de Glasgow. Però la guerra contra la crisi climàtica no està perduda, i la política actual, amb tota la seva lentitud, misèries i contradiccions, continua sent un terreny viable per dur-la a terme: és important que a Glasgow els Estats Units hagin convençut la Xina perquè simplement l’accepti l’objectiu d’un termini per eliminar l’ús del carbó. I ho és el fet que que cap dels grans protagonistes de la geopolítica i de l’economia globals neguin ara, com feien fins ahir, la urgència d’opcions compartides per estabilitzar el clima. O que s’ arribés a un acord sobre l’objectiu “intermedi” de reduir les emissions de CO2 en un 45% l’any 2030.

Stricciarossa, 15 de novembre de 2021