Raimon Obiols: Una franctiradora i dues cites contradictòries

A El País d’abans d’ahir llegeixo: “El fetitxisme de Saliente per l’URSS, el porta literalment marcat a la pell amb un tatuatge de Liudmila Pavlitxenko, la franctiradora soviètica a qui se li comptabilitzen més de 300 baixes durant la Segona Guerra Mundial”.

Anna Saliente: va ser cap de llista de la CUP a les darreres eleccions municipals a Barcelona. No van arribar al 4% dels vots, i van perdre els tres regidors que tenien.

Ara assegura que “si hagués revalidat els tres regidors hauria evitat, per tots els mitjans, un PSC dins del govern”.

Per tots els mitjans. Laia, Jaume, Albert, i els altres: poseu-vos a cobert immediatament!

Dues citacions, totalment contradictòries, m’han vingut al cap després de llegir aquesta entrevista (el miracle d’Internet m’ha permès rescatar-les ràpidament).

1/ La primera són unes paraules de Vittorio Gassman a la pel·lícula “La Terrazza” d’Ettore Scola:

“Ja no puc més d’aguantar les queixes d’aquest pedant que, ja se sap, només les té ell, les idees justes, però pobret, ell, ell pateix i és impedit per mil mecanismes hostils, perquè si no, ah!, si no, figureu-vos, qui sap com ho posaria tot al seu lloc, ell, ell, aquest inexorable… deixeu-m’ho dir perquè si no esclato… aquest implacable gilipolles!”

(“Non se ne può più del dolente erudito, il quale, si capisce, ce le ha solo lui le idee giuste e però, poverino, lui, egli, egli è afflitto, è impedito da mille meccanismi ostili perché altrimenti, eh, altrimenti figuriamoci, chissà come metterebbe tutte le cose a posto, egli, lui, questo inesorabile…fatemelo dire perché sennò schiatto… questo implacabile stronzo!”).

2/ La segona és un comentari que li féu el pintor Degas a Paul Valéry:

“Vostè té un gran defecte, Valéry, vostè vol sempre entendre-ho tot”.

(“Vous avez un grand défaut, Valéry, vous voulez toujours tout comprendre”).