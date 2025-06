Raimon Obiols: L’apunt del dia/397 (Tres notícies de Trump)

En 24 hores hem vist tres notícies interessants sobre Trump: una sentència, una dimissió, i una brometa aparentment innòcua. Em sembla que la que hauria d’inquietar més al president nord-americà és la tercera.



La sentència

El Tribunal de Comerç dels EUA ha declarat il·legals els aranzels generalitzats a les importacions que Trump imposà emparant-se en una llei de poders d’emergència. La sentència, de 49 pàgines, anula la gran majoria dels aranzels decretats pel president, inclosos els impostos del 25% a les importacions de Canadà i Mèxic i del 20% a les de Xina, així com els «aranzels recíprocs” anunciats el «Liberation Day» de Trump (que ja s’havien reduït al 10% després que aquest rectifiqués i acordés una treva de 90 dies, per la pressió dels mercats).

La sentència té un to molt taxatiu: «Les ordres aranzelàries impugnades seran anul·lades i se’n prohibirà permanentment l’aplicació. No és tracta aquí d’una mesura cautelar estrictament adaptada a les circumstàncies. Si les ordres aranzelàries impugnades són il·legals per als demandants, ho són per a tothom».

La dimissió

Elon Musk anuncià ahir que abandonava el seu càrrec d’ «empleat especial del govern» que el situava al capdavant del grup de treball de reducció de la despesa governamental conegut com a DOGE.



La dimissió es produeix després que el multimilionari critiqués, en una entrevista, el projecte pressupostari de Trump que s’està discutint al Congrés i que inclou exempcions fiscals multimilionàries i augments de la despesa de defensa. Comentant la descripció que en féu Trump («un projecte de llei gran i bonic», «a Big, Beautiful Bill»), Musk va replicar: «Crec que un projecte de llei pot ser gran o pot ser bonic, però no sé si pot ser totes dues coses. Ésa meva opinió personal» («I think a bill can be big or it can be beautiful, but I don’t know if it can be both. My personal opinion»).

La broma

Russia Today, un mitjà rus oficial, respon a una piulada recent de Trump (protestant del poc cas que li fa Putin) amb aquest missatge: «El president Trump adverteix Moscou, afirmant que Rússia ha d’evitar conseqüències “REALMENT DOLENTES” només gràcies a ell: “Putin no s’adona… que està jugant amb foc!”. El missatge de Trump deixa poc marge per a males interpretacions. Fins que demà al matí publiqui el contrari». («President Trump warns Moscow, claiming Russia avoided ‘REALLY BAD’ consequences only thanks to him, ”Putin doesn’t realize… he’s playing with fire!’ — Trump’s message leaves little room for misinterpretation. Until he posts the opposite tomorrow morning.»).