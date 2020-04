Raimon Obiols: Notes de la Gran Pausa – 2 (panorama general, Gro Harlem Brundtland, transparència i humilitat)

PANORAMA GENERAL

Si voleu veure un bon resum de la situació i les tendències globals de la pandèmia, es pot consultar en el servei que el “Financial Times” difon gratuïtament, amb un conjunt de gràfics, mapes i dades molt ben elaborat. Fa molts anys vaig ser, per un curt període de temps, professor de cartografia temàtica en un departament de geografia i, creieu-me, fer mapes, gràfics i llistats que es puguin llegir bé no és cosa fàcil. Aquests del FT estan francament bé. En tot cas, són els millors que he trobat, i els recomano.

L’ADVERTIMENT DE GRO HARLEM BRUNTLAND “Imaginem el següent escenari. En qüestió de díes, una epidèmia de grip letal és propaga por tot el món, interrompent el comerç i el turisme, desfermant un caos social, destruint l’economia global i posant en perill desenes de milions de vides. Un brot de malaltia de gran escala és una perspectiva alarmant, però completament realista“. “Fins a la data, cap govern ha finançat o implementat plenament el Reglament Sanitari Internacional, el principal tractat internacional per a la seguretat sanitària, a què s’han compromès tots els països. Per tant, no sorprèn que el món estigui mal preparat per a una pandèmia transmesa per aire d’avanç ràpid.” Impressiona llegir aquesta premonició, sobretot quan se sap que fou escrita el setembre de 2019, quatre mesos abans que les autoritats xineses notifiquessin el brot de coronavirus a Wuhan. És d’un article de Gro Harlem Bruntland, que fou primera ministra socialdemòcrata de Noruega i directora general de l’Organització Mundial de la Salut. Es pot llegir a https://elpais.com/…/…/planeta_futuro/1577703180_264449.html TRANSPARÈNCIA I HUMILITAT “Le Monde” escriu, lúcidament, que enfront de l’amplitud de la pandèmia i la rapidesa de la seva propagació els governs avancen en terreny desconegut. A hores d’ara, no hi ha cap govern al món que pugui afirmar que té la fòrmula màgica per deturar el virus. En aquestes condicions, diu el diari francès, “un deure d’humilitat s’imposa abans de jutjar la superioritat d’una tàctica sobre una altra, o de debatre sobre els mèrits d’una o altra decisió. Lluny de les falses certeses, la transparència sobre les decisions que es prenen i la humilitat a l’hora de discutir-les constitueixen la defensa més segura de les nostres societats sotmeses a prova”. L’amplitud de la crisi és tan gran, que hem d’evitar les polèmiques polítiques interessades. En el moment actual, és recomanable un criteri per valorar la qualitat dels responsables públics: distingir entre els que “passen la pesta” als altres i els que no ho fan. (Deixo de banda els “especuladors” polítics, que fan campanyes, reparteixen desqualificacions i exploten descaradament l’angoixa de la gent. Mereixen més o menys els qualificatius que es poden dedicar els que trafiquen amb el material sanitari).