Raimon Obiols: L’apunt del dia/96 (Fox News – Dominion: El mercat de les mentides)

Fox News – Dominion: Un mal acord

24 d’abril de 2023

El canal de notícies televisades Fox News, vaixell insígnia del consorci de mitjans ultraconservadors de Rupert Murdoch, va ser acusat de difamació per l’empresa de sistemes de recompte de vots Dominion Voting Systems, per haver-la implicat en les falsetats que van difondre, alimentant la teoria trumpiana de la tupinada de les eleccions presidencials de 2020.



Trump va dir, l’endemà mateix de les eleccions, que havia guanyat però que s’estaven produïnt una sèrie de manipulacions fraudulentes per a fer-lo fora de la Casa Blanca, i Fox News, el canal de màxima audiència als EUA, es dedicà a alimentar la brama. La conseqüència va ser l’assalt del Capitoli per part d’una multitud de partidaris exaltats de Trump.

Ara s’ha sabut que la demanda per difamació ha acabat abans de la celebració del judici, perquè Fox News ha acceptat pagar una indemnització de 787 milions de dòlars (la meitat de l’indemnització que demanava Dominion). Semblen molts diners, però de fet la cadena se n’ha sortit relativament ben lliurada.

El resultat negociat d’aquesta querella indica, evidentment, que Fox News la veia perduda, i que ha preferit pagar una quantitat negociada amb els querellants que patir una condemna. L’acord (que no inclou cap compromís de disculpa pública ni retractació de Fox) ha deixat insatisfets els que haurien preferit que la manipulació i la mala fe del canal i dels seus presentadors estel·lars, com Sean Hannity o Tucker Carlson, quedéssin clarament al descobert. Unes comunicacions internes de Fox News, descobertes per Dominion, mostraven que durant les setmanes posteriors a les eleccions de novembre de 2020, mentre la cadena parlava constantment de frau electoral, les principals figures de Fox rebutjaven en privat el mite que Trump havia guanyat les eleccions. S’afegiren amb entusiasme al mercat de la mentida, per afavorir l’engany de Trump i guanyar audiència. Com ha escrit Michelle Goldberg, «el públic es quedarà amb les ganes de veure Rupert Murdoch i els seus col·legues al banc dels acusats, obligats a enfrontar-se al món real».

La caòtica presidència de Trump porta cua: l’expresident encara s’afronta a nous processos, i ha optat per una fugida endavant, buscant una eventual reelecció el 2024. L’època de les “veritats alternatives” no s’ha acabat; potser tot just comença. En aquesta situació hauria estat exemplar una condemna que posés de manifest que no sols estem assistint a fenomens de credulitat creixent d’amples sectors de l’opinió pública, seduïts per les teories conspiranoiques, les ocultacions i deformacions dels fets, i les pures mentides, sinó també a l’acció de sectors molt poderosos que se senten encoratjats a practicar la manipulació política i ideològica a gran escala, i disposen d’uns mitjans de comunicació de masses on el sensacionalisme i l’absència d’ètica creixen fins a nivells perillosos, que amenacen la democràcia i les seves institucions. Aquests sectors deuen estar fregant-se les mans amb l’acord d’indemnització de Fox News. La campanya d’intoxicació que va culminar amb l’assalt al Capitoli, ara fa dos anys, de moment els hi està sortint barata.



P.S.- La cadena Fox News s’haurà d’enfrontar a un altre judici, perquè Smartmatic, una altra empresa de sistemes de votació, li reclama una indemnització de 2.700 milions de dòlars.