Raimon Obiols: L’apunt del dia/91 (Icones 7: John Cornford, la fe i el vers en un sol acte)

Icones 7 (John Cornford: la fe i el vers en un sol acte)

19 d’abril de 2023

«Sóc al cim d’un turó, al front d’Aragó. Un cercle complet de muntanyes rocoses, cobertes de matolls verds, molt àrides, amb uns quants camps entremig. A dos quilòmetres, un poble dominat per l’enemic (…) Tenia un petit camarada italià que parlava una mica d’anglès. Ara l’han traslladat. Així que l’única comunicació que tinc és amb un jove voluntari català que parla un mica de francès. No només estic sol sinó que em sento una mica inútil»

(Carta de John Cornford, agost de 1936).





És impossible no mitificar el poeta John Cornford; no veure’l com un heroi tràgic, homèric. Era tot just un noi de vint anys quan va arribar a Barcelona el 8 d’agost de 1936. Havia passat tres anys a Cambridge, on als divuit anys es graduà en història, al Trinity College (i encara havia trobat temps per escriure poesia i «dedicar catorze hores al dia a la política», segons recordava un condeixeble).

Quan esclatà la nostra guerra civil, va venir immediatament. Volia escriure sobre el que succeïa, però dies després va escriure al seu pare: «Després de tres dies a Barcelona, m’ha quedat clar, primer, que la situació és molt greu; segon, que un periodista sense conèixer ni una paraula d’espanyol és inútil. He decidit unir-me a les milícies“.

Anà a allistar-se a l’Hotel Colon (aleshores la seu del PSUC), a la Plaça de Catalunya de Barcelona, i, com explicava anys després un company seu, hi va trobar «uns alemanys amables però molt estrictes, que havien après de Bismarck i dels anys d’exili que calia tenir a punt i en tot moment els papers necessaris. Li van dir que no podia unir-se al grup Thaelmann ni a cap altra unitat de voluntaris estrangers organitzada pel PSUC, fins a tenir algun document o algú conegut que l’avalés». No va voler esperar i s’uní a les milícies del POUM, al front d’Aragó.

A la tardor emmalaltí, passà unes setmanes a l’hospital i tornà a Anglaterra, on aprofità per persuadir alguns dels seus amics perquè marxessin amb ell a lluitar a Espanya. Un d’ells, Bernard Knox, ho recordava així :«volia reclutar una petita unitat britànica que donés exemple d’entrenament i disciplina (…) Em va demanar que m’hi unís i ho vaig fer sense pensar-m’ho dues vegades».



Va reclutar dotze amics, i s’incorporaren a les Brigades internacionals, a Albacete. El novembre eren a Madrid, on Cornford fou ferit al cap. El desembre va tornar a la primera línia, on ja s’havia format un batalló britànic. Morí en combat a Lopera el 27 de desembre de 1936, el dia que complia vint-i-un anys.

Bernard Knox també fou greument ferit. Caigut a terra i amb molta sang brollant, va pensar que es moria: “Estava consumit per la ràbia: una ràbia furiosa i violenta. Per què jo? Tenia només 21 anys i amb prou feines havia començat a viure la meva vida”. Va sobreviure i es va convertir en un professor de grec a la Universitat de Harvard, on dirigí el Centre d’estudis hel·lènics de 1962 fins a la seva jubilació, el 1985 (va morir el 2010). Del seu amic Cornford deia que era “la persona més extraordinària que mai he conegut. Potser perquè pensava i actuava amb una determinació ferotge».

Al front d’Aragó, Cornford va escriure un poema que José Agustín Goytisolo va traduïr anys després:

A Margot Heinemann

Alma del mundo desalmado,

alma mía, tu recuerdo

es el dolor que siento en mi costado,

la sombra que ensombrece cuanto veo.

Al atardecer se alza el viento

a recordarnos que el otoño viene,

yo, yo tengo miedo a perderte,

y tengo miedo a mi miedo.

Camino de Huesca, en el último tramo,

última barrera para nuestro honor,

tan tiernamente pienso en ti, mi amor,

como si tú estuvieras a mi lado.

Y si la suerte acaba con mi vida

dentro de una fosa mal cavada,

acuérdate de toda nuestra dicha;

no olvides que yo te amaba.

(« Heart of the heartless world, / Dear heart, the thought of you / Is the pain at my side, / The shadow that chills my view. / The wind rises in the evening, / Reminds that autumn is near. / I am afraid to lose you, / I am afraid of my fear. / On the last mile to Huesca, / The last fence for our pride, / Think so kindly, dear, that I / Sense you at my side. / And if bad luck should lay my strength / Into the shallow grave, / Remember all the good you can; / Don’t forget my love»).

Anys després, a La memoria y los signos (1960–65), José Ángel Valente li dedicà el poema John Cornford 1936. Un fragment diu:

Así estás igual a ti mismo

con la pasión que aquí te trajo.

Un solo acto de vida y muerte,

la fe y el verso en un solo acto.

P. S. 1- El primer vers del poema de Cornford, «Heart of the heartless world» («Cor d’un món sense cor», que Goytisolo traduí bellament per «Alma de un mundo desalmado») ve de Marx: «La religió és el plany de la criatura oprimida, el cor d’un món sense cor i l’ànima d’unes situacions sense ànima».

P.S. 2 – A «Las armas y las letras», Andrés Trapiello, cita malament Cornford, amb certa sorna amarga: «Lo dijo John Cornford, prometedor poeta que perdería la vida en esta guerra con veintiún años: “This is a fine war”. Una guerra bonita».

Cornford va dir exactament el contrari: « No wars are nice, and even a revolutionary war is ugly enough».Trapiello l’hauria d’haver transcrit fidelment: «Ninguna guerra es bonita, e incluso una guerra revolucionaria es muy fea».





John Cornford (1915 – 1936)