Raimon Obiols: L’apunt del dia/9 (Gaspatxo, Gestapo i moció de censura)

Gaspatxo, Gestapo i moció de censura

(26 de gener de 2023)

Marjorie Taylor Greene és una candidata pro Trump que va ser elegida a la Cambra de Representants dels EUA, el passat 3 de novembre. Vaig pensar en ella quan vaig veure les pancartes de la manifestació a Madrid del dissabte passat, a Cibeles (“Democràcia si, dictadura no”).

Fa uns mesos, en una diatriba a la televisió que es pot veure a Youtube, Marjorie Taylor Greene va dir que els assaltants al Capitoli estaven empresonats en el «gulag de Washington» i va denunciar «la policia gaspatxo» dels demòcrates, «que espia els membres del Congrés, espia el nostre treball legislatiu, espia el nostre personal i espia els ciutadans nord-americans» (1). En plena pandèmia, Taylor Greene ja s’havia fet notar comparant el passaport de la vacuna contra la Covid–19 amb l’estrella groga que els nazis imposaven als jueus.

És a dir, que ja estem advertits: la Gestapo domina a Washington, i a Madrid tiranitza «la dictadura socialcomunista». Som en una etapa gestapo-gaspatxista.

De moment, però, com comentava ahir Enric Juliana en un article («La dictadura no té qui la censuri»), «la moció de censura per fer caure el règim tirànic i convocar eleccions de manera immediata no acaba d’arribar».

«Vox ambicionava una moció de censura blanca», escrivia Juliana, «davant la qual el Partit Popular no pogués posar-se d’esquena. La idea era que una personalitat independent, civil per descomptat, encapçalés la iniciativa, amb un únic punt en el seu programa: la convocatòria immediata d’eleccions» (…) «Pel Partit Popular, suposaria un seriós problema abstenir-se o votar en contra d’una moció de censura encapçalada per algun dels següents personatges: Fernando Savater, Nicolás Redondo Terreros, Joaquín Leguina, Andrés Trapiello, Francisco Vázquez, Rosa Díez o Carlos García Adanero, amb la segura benedicció de Mario Vargas Llosa i el més que probable suport dels pocs diputats que li queden a Ciutadans».

Però, concloïa Juliana, «no hi ha voluntaris per abatre la dictadura que governa Espanya. Els que es van oposar a l’única dictadura que ha tingut aquest país durant els últims 84 anys, la dictadura del general Franco, van ser més valents».

P.S. – Tenim casos de gestapo-gaspatxisme més a prop i més recents. Abans d’ahir, sense anar més lluny, Manel Vidal, que vol il·lustrar-nos tot divertint-nos cada setmana en el programa Zona Franca de TV3, va identificar «els votants o representants del PSC» amb una esvàstica nazi.

_________

(1) «Not only do we have the DC jail which is the DC gulag, but now we have Nancy Pelosi’s gazpacho police spying on members of Congress, spying on the legislative work that we do, spying on our staff and spying on American citizens».