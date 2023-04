Raimon Obiols: L’apunt del dia/89 (Ucraïna, entre l’horror i les coses de menjar)

Ucraïna, horror i coses de menjar

16 d’abril de 2023

La guerra d’Ucraïna segueix, amb els seus horrors, i no ens hi hauríem d’anar fent. De moment ha durat 418 dies i és dificil imaginar quina sortida pot tenir. Si Rússia guanyés, seria un precedent catastròfic; però si perdés, també es crearia una situació perillosíssima (no cal entrar en detalls).

Això obre una alternativa: o bé una guerra allargant-se indefinidament, o bé una negociació que l’aturi i l’acabi. En aquests moments, aquesta darrera opció és aparentment impossible (però no sabem què està passant darrere de les bambolines).



Cal estar atents, doncs, no sols a l’evolució de la guerra, a Bakhmut i altres punts, sinó a les declaracions i situacions noves que van apareixent al voltant del conflicte. I mirar de separar el gra de la palla (no sempre és fàcil, és el mínim que es pot dir). És a dir: distingir entre allò que semblen coses certes d’allò que sembla intoxicació, deformacions interessades dels fets o filtracions confuses (aquí hi incloc les informacions, de moment confuses, sobre la recent difusió pública de documents secrets del Pentàgon).

En un vídeo publicat a Telegram (que no he vist), sembla ser que el cap de la brigada Wagner, Ievgueni Prigojin, ha dit que «en interès de les autoritats i del conjunt de la societat, ara cal posar fi a l’operació militar especial“. Les raons? Diu Prigojin que “Rússia ha aconseguit els objectius que es va marcar“: exterminar «una bona part de la població masculina» ucraïnesa i “intimidar” l’altra part que ha fugit a Europa; tallar Ucraïna del mar d’Azov i d’”una gran part del mar Negre“; i haver “conquerit bons part del territori ucraïnès i creat un corredor amb Crimea“. Ara, hauria dit Prigojin, “només cal establir-se permanentment i mantenir-se en aquests territoris“.

Un altre element nou que ha aparegut és que, mentre els països del G7 prometen més ajuda a Kíiv, a Polònia, veïna i aliada d’Ucraïna, han prohibit la importació de blat i altres productes alimentaris ucraïnesos, almenys fins al més de juny. El president del PIS, Jarosław Kaczyński, ha dit que la prohibició afectarà a “molts, molts productes“, a causa dels preus ucraïnesos més baixos, que posen en dificultats els productors polonesos. «Som i seguim sent amics d’Ucraïna», ha dit Kaczynski, «li donem suport i ho seguirem fent, però cada ha de protegir els interessos dels seus ciutadans“. Hongria ha pres mesures similars. La Comissió europea ha dit que no els hi toca als estats membres prendre individualment aquest tipus de mesures de política comercial; però sense especificar, de moment, quines mesures prendrà.