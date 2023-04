Raimon Obiols: L’apunt del dia/81 (Si voleu tenir èxit a les xarxes)

Si voleu tenir èxit a les xarxes

Si voleu tenir èxit a les xarxes socials, podeu seguir el decàleg que Luca Morisi, un guru italià de la comunicació social, li dictà al líder de la Lega, Matteo Salvini. Quan començà a treballar amb ell, el 2013, Salvini tenia 18,000 amics a Facebook. Un any després, a mitjans de 2015, en tenia un milió i mig. El 2019, més de tres milions, un rècord europeu.

Morisi, ha escrit Matteo Pucciarelli, li dictà el següent decàleg a Salvini:

Els missatges de Salvini hauran de ser escrits pel propi Salvini, o fer-ho semblar. No hi haurà cap interrupció: publicació permanent, cada dia, tot l’any. Hi haurà comentaris immediats sobre els esdeveniments de seguida que passin. Textos senzills: puntuació regular, frases curtes, “crides a l’acció”, repeticions. Utilitzar el “nosaltres” en lloc del “jo”. Identificar-se amb el destinatari. Llegir els comentaris i respondre’ls. Donar directrius. No parlar sempre de temes seriosos. Entrar en camps no polítics.”

Els missatges, concloïa Morisi, s’han de moure amb fluïdesa «entre la irreverència, l’agressió i la seducció».

En realitat, i sense menystenir aquests manaments, seria d’una ingenuïtat imperdonable creure que l’èxit viral de Salvini es degué a la seva observància. El producte Salvini va créixer exponencialment gràcies a un sistema de difusió conegut com “la Bèstia” (“entre vuitanta i noranta publicacions setmanals només a Facebook”). Els continguts es publicaven a hores determinades en les pàgines afiliades i les reaccions es monitoritzaven a l’instant.



“La Bestia” ja té anys: fou ideada el 2014 i es posà en marxa el 2016. És un potent sistema de monitoratge i d’activisme permanent, amb un qualificat equip (es parlava de 38 professionals), amb un pressupost molt elevat, que treballa de manera permanent tot l’any (mentre els competidors han tendit a activar-se només en els periodes electorals). Salvini, ha escrit Steven Forti, va créixer exponencialment perquè va desenvolupar una campanya permanent «basada en el cercle virtuós televisió – xarxes socials – presència física en el territori».

El factor determinant de l’èxit a les xarxes de Salvini (com el de Trump), no va ser degut a cap talent polític especial. Va ser una combinació d’una ambició sense escrúpols, un equip d’experts amb molta capacitat tecnològica i de comunicació, i – sobretot – una gran força material (és a dir, molts milions per gastar).



Alguns relacionen el declivi de Salvini i l’ascens de Giorgia Meloni al fet que, l’any 2021, Morisi, que havia estat denunciat en un confús afer de drogues que acabà arxivat, va renunciar a les seves funcions, dient que era «un moment molt dolorós de la meva vida, que revela fragilitats existencials no resoltes».

P.S.- Si parlo d’ambició sense escrúpols no és per parlar. Salvini va passar de lluir estelades a felicitar a Vox. El maig de 2019, a Milà, en un míting de partits de l’extrema dreta europea (amb Le Pen, Wilders i altres) va fer un discurs amb un rosari a la ma: «Estimem els nostres fills, la nostra terra i els nostres valors. També estimem la Madonnina que ens mira des del cel. Confio Itàlia, la meva vida i la vostra, al Cor Immaculat de Maria“.









