Raimon Obiols: L’apunt del dia/80 (Juanjo Ferreiro i la causa comuna)

Els que vam participar en el procés de fundació del PSC anem desapareixent (és llei de vida, diu el tòpic, i no s’hi pot fer res). Ahir va morir Juanjo Ferreiro, un dels pares de la criatura.



Obrer i polític català, nascut a Lugo i vingut a Barcelona als vint anys, Ferreiro va ser sindicalista del metall a Macosa, i activista veinal al barri del Bon Pastor de Barcelona. Quan el vaig conèixer no parava, i així seguí, fins que fa uns anys una malaltia, un aneurisma, el deturà. Va militar sense pausa en grups de l’esquerra autogestionària (FOC, Plataformas anticapitalistas, Topo Obrero), fins que, amb Eduardo Martín Toval, Juan Alamillo, Xavier Guitart i un nombrós grup de militants, molts ells de la Zona Franca de Barcelona, van confluir en el procés d’autoorganització de Convergència Socialista de Catalunya; i després, en successives fases d’unitat, en l’actual PSC, en nom del qual fou regidor barceloní i diputat.



Em sembla que hi ha continuïtat i coherència en aquesta trajectòria, i un bon balanç. Al final, en la vida d’una persona, allò que compta és l’inventari del que ha fet, del que ha rebut dels altres i del que ha donat als altres. Un simple empat, un equilibri, ja és positiu. Ferreiro ha estat, em sembla, dels que han donat més del que han rebut. Això és millor, més positiu. Les causes? Poden ser l’altruisme, la passió política, la protesta davant la injustícia, l’anhel d’un món millor, la sensació impagable de fer coses pels altres i amb els altres. D’això, els revolucionaris americans del segle XVIII en deien la «felicitat pública». També es pot evocar el plaer de l’amistat política.

Quan fèiem les primeres passes d’aquell procés de convergència unitària que va construir l’actual PSC, en etapes progressives, recordo que l’Isidre Molas, estudiós de la Lliga (1), ens comentava sovint que aquell partit de la burgesia catalana havia estat conduït per un petit grup, la Comissió d’acció política, format per cinc o sis persones (Prat, Cambó, Ventosa, d’Abadal, Puig i Cadafalch, Trias de Bes) que només mirant-se als ulls, gairebé sense discutir, ja estaven d’acord sobre per on havien de tirar (1). Recordo que allò ens impressionava. De fet, jo crec que, d’una manera conscient o instintiva, vam decidir socialitzar el mètode: el PSC va ser pastat amb el llevat de l’amistat política. Vam ser uns centenars d’homes i dones, d’arreu de Catalunya, que sabiem el que ens portàvem entre mans, sense necessitat de parlar-ne massa.



En aquell teixit d’amistats polítiques, la personalitat i la manera de fer d’en Joan Reventós hi va tenir una gran influència. Hi havia també un fons de politització de la generació més jove, molt marcada per l’antifranquisme, per una voluntat d’unitat política contra la dictadura, i d’unitat civil i cultural contra el risc de fractura etnolingüística.



En la fundació del PSC van confluir persones pertanyents a tres generacions: la dels que tenien vint anys en el període de la República i la guerra civil, els que tenien vint anys en el primer franquisme, i els que tenien vint anys en el període final de la dictadura i la Transició. Per esmentar uns pocs noms: Ramon Fernández Jurado, Salvador Clop, Maria Manonelles o Paco Ramos Molins, entre altres, eren de la primera generació; Joan Reventós, Francesc Casares, Trini Sánchez Pacheco, entre altres, de la segona; Juanjo Ferreiro i la seva companya, la Dolors Torrent, amb tants i tantes (encara avui vius, o ja no), de la tercera.



Les idees i els principis d’aquestes tres generacions van coincidir, es van reforçar entrellaçant-se, i es projectaren cap al futur, d’una manera constant, persistent. S’han mantingut vius. «En política», va escriure Hannah Arendt, «les idees abstractes -això és, mantenir-se fidels als principis i tornar-hi sempre que calgui- són tan importants com evitar que aquestes mateixes idees es desfacin com la sal en l’aigua» (3).



Construir un partit de debò és molt difícil. Tant de bo la generació socialista actual, i les que vindran, tinguin la mateixa passió i mantinguin els mateixos principis i ideals de les tres generacions precedents. Resumir-los no és difícil: es tracta d’oposar-se a la privatització de la política i de la vida; consisteix en treballar per millorar el món, per la causa comuna de la llibertat, la fraternitat i la igualtat.

(1) Isidre Molas, Lliga Catalana (2 vols.)

(2) Recordant un sopar a Madrid amb Ventosa i Calvell (la nit del 14 d’abril de 1931!), Josep Pla va escriure: «La Lliga fou un moviment polític creat, mantingut i dirigit per un grup d’amics (…) Des que hi ha partits en el nostre país, ¿es pot afirmar que algun d’ells fou dirigit per un grup d’amics permanent, unit i compacte?». Pla considerava que en «un país de solistes, d’energúmens despistats, de personalistes i d’individualistes pedants», es tractava d’una cosa insòlita.



(3) Hannah Arendt, Participar del món. Escrits 1941-1945