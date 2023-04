Raimon Obiols: L’apunt del dia/79 (Plans, política general, ISP)

Plans, política general, ISP

7 d’abril de 2023

Hi ha una anècdota, que va recordar Ferran Caballero en un article de la revista Via sobre Carl Schmitt i Leo Strauss (1), que resulta molt útil com a criteri interpretatiu de les característiques i problemes de l’activitat política en general, és a dir en tots els seus nivells i àmbits. Caballero va reproduir un fragment d’una conferència de Leo Strauss, de l’any 1943, que diu així:

«… Em permeto fer referència a una història que s’explica a Anglaterra d’una reunió entre H. G. Wells i Winston Churchill on aquell li preguntava sobre la marxa de la guerra.



“Tot va segons el pla”, va dir Churchill.



“Teniu un pla?”, va preguntar Wells.

“Sí”, va dir Churchill, “en la línia de la nostra política general”.

“Teniu una política general?”, va insistir Wells.

“Sí”, va respondre Churchill, “la política ISP”.

“I en què consisteix la política de l’ISP?”, va preguntar Wells.

“En això”, va respondre Churchill, “en Intentar Sortir del Pas”».

P. S.- A un altre interlocutor que li comentà que el veia molt pensatiu, Churchill li va respondre: «Estic preparant els meus comentaris improvisats» («I’m just preparing my impromptu remarks»)

(1) Ferran Caballero, Carl Schmitt i Leo Strauss: diàleg sobre el liberalisme