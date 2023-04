Raimon Obiols: L’apunt del dia/75 (Torna Trump resplendent)

Vetlla de Trump

3 d’abril de 2023

A l’oficina de campanya de Trump diuen que «el President va recaptar més de 4 milions de dòlars en les 24 hores posteriors a la persecució política sense precedents del fiscal de Manhattan Alvin Bragg». També han dit que en un dia s’han apuntat sis mil nous voluntaris de campanya. Es consolida l’avantatge de Trump de cara a la nominació com a candidat republicà, malgrat un procés penal de sortida incerta. Tant si la imputació tira endavant com si no, Trump serà candidat a la reelecció el 2024, tret que succeexi alguna cosa inesperada.



La seva oficina ha donat a conèixer el programa per a la compareixença: «Sortirà de Mar-a-Lago el dilluns al migdia en el seu avió privat i passarà la nit en el seu àtic de la Trump Tower. Es presentarà al tribunal el matí del dimarts». La vista començarà a les 14,15 h. Després, l’expresident compta tornar a Mar-a-Lago i fer un discurs, el mateix dimarts al vespre.



Trump ha de respondre d’haver comprat il·legalment (amb fons de la campanya de 2016) el silenci de Stormy Daniels, una actriu porno que segueix fent declaracions contra l’expresident (també ella aprofita per fer caixa: ven samarretes i gadgets diversos a Internet).

L’expresident, que ha acabat sent el primer president de la història dels EUA processat penalment, ja havia estat el centre d’altres processos judicials i polítics (causes civils, investigacions del Congrés, un parell d’ impeachments). En tots aquests afers, Trump ha tendit a tirar pel dret, a no fer gaire cas dels seus advocats i a orquestrar la seva defensa i els seus contraatacs de manera instintiva, impulsiva. D’instints i impulsos, n’ha tingut en abundància; a vegades amb èxit, en altres amb conseqüències desastroses. Ara té un nou momentum, especialment greu i dramàtic. El New York Times constata, a portada, que «Trump resplendeix». Sota les lluminàries del circ que s’ha muntat, de nou és al centre de la pista.

Els dos advocats que el representen en aquest cas són Susan Necheles i Joe Tacopina. Un periodista de Nova York els ha caracteritzat com «estrategues creatius». Diu que tenen estils diferents: la primera és meticulosa i discreta (va defensar l’organització Trump en un cas de frau fiscal, que va perdre); el segon és un home d’espectacle, «rimbombant» (ha assessorat la parella de Don Trump Jr., investigada pel seu paper en l’assalt del Capitoli).

Trump presenta el seu encausament com «un atac al nostre país». Diu que el jutge, Juan Merchan, «l’odia»; i ha titllat d’«animal» el fiscal Alvin Bragg, que «està fent la feina bruta dels anarquistes i del dimoni, que volen que el nostre país s’enfonsi». Ha acusat Bragg, que és negre, de tenir prejudicis racials. A Truth Social, la seva plataforma digital, ha escrit (amb majúscules) que els Demòcrates estan «PROCESSANT UN HOME TOTALMENT INNOCENT EN UN ACTE FLAGRANT D’OBSTRUCCIÓ I INTERFERÈNCIA ELECTORAL (…) MENTRE EL NOSTRE PAÍS SE’N VA A L’INFERN».

P. S.- El Departament de Policia de Nova York ha mobilitzat els seus 36.000 agents. Durant tota la setmana n’hi haurà molts al carrer, uniformats; encara que el portaveu de la policia ha dit que “de moment no hi ha amenaces creïbles” i que garanteixen “el dret a la protesta pacífica“. També al Capitoli de Washington s’ha reforçat la vigilància.