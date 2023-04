Raimon Obiols: L’apunt del dia/74 (Funeral de Stalin)

Funeral de Stalin

Fa pocs dies va fer setanta anys de la mort de Stalin. Recordo bé haver vist la notícia en la portada dels diaris del vespre de Barcelona (La Prensa, El Noticiero Universal), en el quiosc de l’estació del metro de Fontana. Ara he vist un film colpidor, del cineasta ucraïnès Sergueï Loznitsa (disponible a Youtube), d’una sinistra i gèlida bellesa, fet a partir d’ imatges d’arxiu de les cerimònies funerals que es feren a Moscou i a altres punts de la URSS.

El ritme del film és lent, majestuós, hipnòtic; això el fa llarg, però si hi pares atenció és ple de detalls impressionants: les immenses corrues de gent commoguda; els plors sincers (i els de conveniència) dels qui desfilen davant del fèretre; un diplomàtic amb barret de copa, probablement estatunidenc, que mastega xiclet; el ressò dels murmuris barrejant-se amb la música dels altaveus (Schubert, Mozart, Chopin); la contraposició entre l’emoció de la gent senzilla i la impassibilitat dels jerarques rabassuts, de clatells espessos i papades molsudes i bovines.

Dels membres del Politburó, el que domina l’escena és Lavrenti Bèria, amb abric folgat i bufanda voluminosa, amb gestos desimbolts, d’autoritat; com un ocellot negre. És l’únic que es cobreix amb barret d’ala ampla, en comptes del rutinari casquet de pell dels altres dirigents: una notorietat imprudent i premonitòria.



També el ritual dels discursos a la Plaça Roja és simptomátic: Nikita Khrusxov fa de presentador, i parlen Malenkov, Bèria i Mólotov, per aquest ordre. El primer, grassonet i nerviós, és presentat com el nou cap de govern. Bèria, segur i aplomat, promet que «el govern mantindrà els drets del poble, garantits per la Constitució soviètica» . Mólotov, inexpressiu, de pedra picada. El triumvirat es presenta al món. Khrusxov resta en segon pla, fent de mestre de cerimònies.

Això passava el 9 de març de 1953. Tres mesos després, el 26 de juny, Bèria era detingut, i el 23 de desembre executat, amb set col·laboradors seus, condemnats en un procés a porta tancada que va presidir el mariscal Kónev. Luciano Canfora, historiador minuciós, diu que les fonts d’aquell afer ‘”han estat probablement destruïdes o seràn inaccesibles per sempre”.



La mort de Bèria s’interpretà com l’ anticip del «desgel» i de la desestalinització. Però amb els anys ha anat guanyant força la hipòtesi que potser Bèria havia volgut impulsar una política de liberalització interna i distensió internacional, amb una Alemanya reunificada i neutral; i que la revolta de juny de 1953 a l’Alemanya de l’Est ( la RDA) va avortar aquell «gorbatxevisme avant la lettre». Així ho sosté, per exemple, Françoise Thom, sovietòloga i especialista de la Rússia postcomunista, en un llibre ben documentat: Beria, le Janus du Kremlin. Thom s’inclina per la tesi que, a diferència dels seus col·legues, Bèria no es dedicà a conspirar per conquerir més poder, sinó que va pretendre una distensió interior i internacional.

Bèria deixà d’existir per partida doble: va ser executat, i esborrat de la memòria. El film oficial del funeral de Stalin, “El gran adéu“, d’Ilya Kopalin i Serguei Gerasimov (del que Loztnitsa ha extret moltes seqüències) va ser prohibit perquè era absolutament impossible esborrar-hi les imatges de Bèria, omnipresents en les seqüències de Moscou. En canvi sí que van poder esborrar-lo de la Gran Enciclopèdia Soviètica. Els seus subscriptors van rebre l’ordre d’arrencar les pàgines 22 i 23 del segon volum. D’aquesta manera, Bèria va desaparéixer, substituit per l’estret de Bering, que ocupà el seu lloc.

P.S.- Quan es conegué la caiguda en desgràcia de Bèria sorgiren múltiples llegendes i fantasies. El diari francès Le Monde arribà a publicar, el setembre de 1953, que un testimoni l’hauria vist a Espanya.







