Raimon Obiols: L’apunt del dia/71 (L’efecte Pinotxo)

En la vida real, la de cada dia, a ningú li creix el nas pel fet de dir una mentida: l'”efecte Pinotxo” no existeix. Per això les mentides no són fàcils de detectar.

Per sort, en política, l'”efecte Pinotxo” es pot acabar produint. Amb el pas del temps, l’evolució de les coses i la realitat dels fets permeten efectuar un exercici de verificació, de delimitació entre veritats i mentides. Sobre això, Roger Palà va publicar al digital Crític, el gener de 2020, un article contundent i convincent (“Deixeu de mentir-nos“):

“Independentistes: si de debò aspireu a assolir la independència algun dia, deixeu de mentir-nos. Deixeu de tractar-nos com a menors d’edat. Deixeu que afrontem com a ciutadans adults les limitacions i contradiccions del projecte sobiranista. Deixeu de dir-nos que ho tenim a tocar. Deixeu de fer-nos creure que els del vostre partit, entitat o col·lectiu és el més pur, autèntic i combatiu. Deixeu de basar la vostra política a furgar en les contradiccions dels altres independentistes. Deixeu d’intentar fer-nos creure que vosaltres sí que prioritzeu la unitat i no feu partidisme, quan és evident que no és veritat. Deixeu de basar el vostre discurs en el fet que l’Estat espanyol sempre serà pitjor que qualsevol alternativa que pugueu oferir-nos.”

Dos anys abans, l’octubre de 2018, Sergi Picazo i Joan Vila i Triadú havien publicar a Crític un article (“Dotze falsedats i exageracions del govern Puigdemont abans de la DUI del 27-O“, que rellegit ara, i pensant que la llista es queda molt curta, fa impressió:

1. “Si la gent de Catalunya vol la independència, Catalunya serà independent. I els països la reconeixeran, com en altres precedents”, Carles Puigdemont, 29 de setembre de 2016

2. “Farem la independència de la llei a la llei”, Carles Puigdemont, 15 de gener de 2016

3. “El Govern implementarà el resultat de l’1-O” , Raül Romeva, 23 d’abril de 2017

4. “Treballem per controlar ports i aeroports l’endemà de la desconnexió” , Josep Rull, 23 d’octubre de 2017

5. “No acceptarem inhabilitacions ni suspensions dels tribunals espanyols”, Carles Puigdemont, 23 de juliol de 2017

6. “Els funcionaris no seguiran ordres de Madrid” , Raül Romeva, 23 d’octubre de 2017

7. “La Unió Europea apareixerà el dia 2 d’octubre” , Jordi Turull, 2 de setembre de 2017

8. “L’endemà del referèndum es van posar en marxa diferents iniciatives de mediació internacional”, Carles Puigdemont, 10 d’octubre de 2017

9. “El Parlament ha aprovat una llei que no pot ser impugnada pel TC. Hi ha una nova legalitat catalana“, Carles Puigdemont, 10 de setembre de 2017

10. “Cap banc marxarà de Catalunya”, Artur Mas, setembre del 2015

11. “No hi ha pla B; estarem 18 mesos al Congrés, ni un dia més. Després marxarem”, Gabriel Rufián, 9 de desembre de 2015

12. “Són els darrers pressupostos autonòmics”, Pere Aragonès, 5 de novembre de 2013.

Mentides, exageracions, absurditats, errors? Mentir, segons el diccionari, és « Fer, cientment, voluntàriament, una asserció contrària a la veritat». Sovint, quan ens convé, tendim a substituïr la veritat objectiva, fàctica, per la veritat que voldriem. Fent-ho, no sols mentim als altres; ens mentim a nosaltres mateixos. El problema de la veritat és molt complicat.

P.S.- Marx alertava de «la il·lusió de concebre allò real com un resultat del pensament, que es concentra en ell mateix, s’enclota en ell mateix, es mou en funció d’ell mateix».