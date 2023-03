Raimon Obiols: L’apunt del dia/64 (Veurem la veritat adequadament maltractada)

Veurem la veritat adequadament maltractada

23 de març de 2023

Donald Trump va dir el dissabte, a la seva plataforma Truth Social, que esperava ser arrestat «el dimarts» (és a dir, abans d’ahir). Va acusar l’oficina d’Alvin Bragg, el fiscal del districte de Manhattan, de ser “corrupta” i “altament polítiitzada“, i d’una manera el·líptica va cridar els seus seguidors a mobilitzar-se contra la seva detenció. La investigació, una de les diverses a què s’enfronta, deriva de les acusacions que va pagar diners pel silenci d’una actriu porno sobre una suposada relació.

De moment, que jo sàpiga, l’arrest no s’ha produït, i m’estranyaria que tingués lloc (però estic disposat a excusar-me si el meu pronòstic és equivocat). No és de mal pensat dir que aquest espectacular senyal d’alarma de Trump pot tenir per objectiu reforçar la seva posició entre les bases del partit republicà, de cara a la seva nominació, el 2024, com a candidat a la reelecció presidencial. Les enquestes diuen que si l’ex president és processat (seria el primer cas en la història dels EUA), el seu suport entre els republicans augmentaria molt (en contrapartida,diuen, es reduirien les seves possibilitats de guanyar la reelecció).

El comitè de la Cambra de representants que investiga l’atac al Capitoli va constatar que Trump i els seus aliats havien recaptat 250 milions de dòlars amb ” afirmacions electorals falses per recaptar fons, dient als seus partidaris que s’utilitzarien per combatre un frau electoral que no existia». Ara, Trump ha recaptat 1,5 milions de dòlars des que va anunciar la seva “detenció” a Truth Social.

Que la seva plataforma es digui «Truth» (Veritat) sembla orwellià, o sarcàstic. En els missatges de Trump, la realitat no té importància. Importen les emocions, que cal excitar al màxim.



La clau de la victòria de Trump, l’any 2016, va ser la brutalització de les emocions col·lectives, excitant els ressorts psicològics més elementals. Va ser elegit quan les estadístiques situaven l’atur als EUA al voltant del 5 per cent. «No us cregueu aquests números, són falsos! “, exclamava Trump davant dels seus partidaris; i subministrava un seguit de xifres, en una escala d’efecte ben calculat: “El nombre d’aturats és probablement el 28, el 29, fins el 35 per cent… He escoltat fa poc que és el 42 per cent»…

A la televisió, un periodista li va preguntar a Trump: «No creu que parlar de milions de vots il·legals sense presentar les proves és molt perillós?». La resposta de l’expresident va ser: «No, en absolut! En absolut, perquè molta gent sent el mateix que jo».

En aquesta expressió, «sentir el mateix», hi ha la probable explicació d’aquest nou crit d’alarma de Trump. És la recepta: excitar amb brutalitat els sentiments d’una part de la població, excitar-los al límit, i aprofitar-se’n per a obtenir empatia i suport. Fins i tot es diu que Trump hauria comentat als seus assessors que desitjaria veure’s emmanillat davant del jutge. No se si ho veurem, però de segur que veurem la veritat adequadament maltractada.