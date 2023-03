Raimon Obiols: L’apunt del dia/63 (Merders, percepcions i previsions)

“Les emmerdes volent toujours en escadrille“ (“Els merders volen sempre en esquadrilla”), deia Jacques Chirac, quan era president de França. Formulava d’una manera gràfica que els mals no vénen mai sols. És una fòrmula clavada, i a vegades, com ara és el cas, especialment clavada. Les males notícies s’acumulen i els informatius de les televisions semblen pel·lícules de por.

A més del nombre de problemes diguem-ne objectius, la percepció general és que la situació és diferent del que diuen les dades reals. “Ens equivoquem gairebé en tot”, va dir Bobby Duffy, director de la secció anglesa d’IPSOS, presentant l’estudi The Perils of Perception (Els perills de la percepció), basat en milers d’entrevistes en 40 països. L’estudi subministra una gran quantitat de xifres en suport de la seva afirmació. Els nord-americans creuen que el 17% de la seva població són musulmans (és l’1%). Els francesos creuen que els musulmans en el seu país són el 31% (son el 7.5%)..



Arreu del món, la gent sobreestima el nivell de delinqüència en el seu país (1). Ho sobreestimen perquè els preocupa, o els preocupa perquè ho sobrevaloren? És probable que les dues coses siguin certes a la vegada, i això crea un cercle viciós difícil de trencar.

«Creus que la taxa d’assassinats al teu país és més alta, més baixa o aproximadament la mateixa que l’any 2000?». Només una petita minoria de persones pensa que la taxa d’assassinats ha disminuït en els últims 20 anys, tot i que això és cert a la majoria de països.

No és estrany que aquesta distorsió en la percepció del present porti a la previsió que les coses empitjoraran en el futur:



El món millora, empitjora, o ni una cosa ni l’altra? Només un 10% pensa que el món millora. Els suecs són els més positius, i els belgues els més pessimistes.



Tot això, veient les coses que passen, és més que explicable. Ens queden dos consols. Si ens equivoquem en les percepcions, també solem errar en els pronòstics. I, en segon lloc, és dificil rebatre el que en una ocasió va dir Barack Obama: “Si haguessis de triar un moment de la història per a néixer escolliries el present”.

_______________

(1) «A Catalunya, el 2022 hi va haver 42 assassinats, la xifra més baixa des del 2016», escriu Roger Palà al digital Crític, «Els informatius ens pinten un panorama desolador en ciutats com Barcelona, però… segons les darreres dades publicades per la mateixa policia catalana, els delictes van disminuir un 14,6% a la ciutat durant el 2022 respecte al 2019, el darrer any abans de la pandèmia (…) Tot i aquestes dades, la percepció social sobre la manca de seguretat segueix a l’alça. El Baròmetre de l’Ajuntament de Barcelona del desembre apunta que el 24% dels enquestats consideren que la seguretat és la seva màxima preocupació». Roger Palà es demana, a propòsit del programa Crims de TV3: «És curiós que aquest èxit espatarrant del periodisme de successos passi en un moment en què les dades sobre delictes a Barcelona i Catalunya es van reduint de forma progressiva, en especial en tot el que fa referència als crims més violents. I a partir d’aquí, em faig aquesta pregunta: pot estar contribuint l’actual auge del periodisme de successos a reforçar els marcs de la dreta i l’extrema dreta?».