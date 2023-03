Raimon Obiols: L’apunt del dia/47 (El racó de pensar)

El racó de pensar

6 de març de 2023

Hi ha missatges a les xarxes socials, amagats en l’anonimat del pseudònim, que són tan bèsties que semblen fets per l’adversari, cosa que no s’ha de descartar. Ahir, arran del sidral que s’ha muntat per l’actuació estel·lar d’una infermera a Tiktok, vaig veure a Twitter aquest missatge:

«Soy de Lavapiés y enfermero. Saqué la carrera con 9,8 de media. Además, hablo 7 idiomas (inglés, español, portugués, francés, etrusco, dálmata, italiano). Y tengo 15 años de experiencia de enfermeria en Madrid. No puedo trabajar en Cataluña, porque me piden el C1 de catalán».

Bastava donar un cop d’ull al perfil del tuitaire per veure que no era un ciutadà de Lavapiés sinó un «Miquelet del Gremi de Forners x la República. Fidel al Poble i al General Moragues», amb ganes de fer barrila. Però molts no ho verificaren, i es precipitaren a respondre, amb rèpliques escandalitzades: «Parla set idiomes i es queixa de que no pot treballar a Catalunya!», etcètera.

No és exagerat sospitar que darrere de més d’un «español enfurecido” que diu animalades catalanòfobes a Twitter s’hi pot amagar un almogàver desbaratat (com en aquest cas que comento); o que, viceversa, darrere de més d’una piulada amb insults contra Espanya s’hi oculta un madrileny d’extrema dreta que vol inflamar la seva tropa. Els agents provocadors existeixen; és pueril ignorar-ho. És un dels oficis més antics del món (1).



Però a vegades penso que poden arribar a fer-se innecessaris. En el sagramental armat per la infermera, Puigdemont s’ha afanyat a dir la seva: «L’odi a la llengua catalana és una constant entre molts espanyols (…) Hi ha un lingüicidi en marxa». I també ho ha fet Lluís Llach: «Exercim els drets que ens queden i fotem-la fora. Tan senzill com això». Desnonar forasters com a «solució» és una pura deriva trumpista. Les figures públiques temptades d’estimular-la haurien d’anar una estona al racó de pensar.



P. S. – Entre les mil i una tranformacions que ha patit el vailet del cartell de la Protectora (obra del meu pare, Josep Obiols), n’he vist una, que no sembla d’un agent provocador. És d’un esventat que es fa ressò de la cordial piulada d’en Llach.

P. S. 2 – Les abundants manipulacions del cartell de la Protectora són de signe divers. Convindria deixar el vailet tranquil. Un parell de mostres 👇:





———————-

(1) Fa anys, a la presó Model, vaig compartir cel·la amb un cenetista, mutilat de guerra (un ull de vidre), que havia format part dels comitès regionals de la CNT dels primers anys 40. Em contava que els que proposaven les accions més insensates (“se’m posaven per corbata, i mira que no me’n falten“) eren els infiltrats.